Шмигаль: до "червоної" зони можуть перейти ще кілька регіонів
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що незабаром ще кілька областей можуть перейти у "червону" зону епідеміологічної небезпеки, пов'язаної із розповсюдженням коронавірусної інфекції
Про це він заявив на черговому засіданні уряду, передає Еспресо.TV.
"На жаль, маємо надзвичайно високу кількість важких випадків та госпіталізації. П'ять областей вже перейшли у "червону" зону епідеміологічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити у "червону" зону найближчими днями", - зауважив Шмигаль.
Він зазначив, що наразі влада постійно підключає нові лікарні та збільшує кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Проте, 94,2% госпіталізованих із COVID-19 за тиждень були не вакциновані.
"Ці цифри говорять самі за себе. Вакцинація рятує життя. Учора зроблено рекордну кількість щеплень — 225 тисяч. Для регіонів поставлено завдання забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, щоб вийти на показник у 1,5 млн щеплень за тиждень. Закликаю людей не чекати "червоних" зон у своїх регіонах, а піти й зробити щеплення зараз", - заявив прем’єр.
"Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня Президент: єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація", - додав він.
Як відомо, наразі "червоній" зоні перебувають 5 областей, а саме: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.
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