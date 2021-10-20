Шмигаль: до "червоної" зони можуть перейти ще кілька регіонів

Про це він заявив на черговому засіданні уряду, передає Еспресо.TV.

"На жаль, маємо надзвичайно високу кількість важких випадків та госпіталізації. П'ять областей вже перейшли у "червону" зону епідеміологічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити у "червону" зону найближчими днями", - зауважив Шмигаль.

Він зазначив, що наразі влада постійно підключає нові лікарні та збільшує кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Проте, 94,2% госпіталізованих із COVID-19 за тиждень були не вакциновані.

"Ці цифри говорять самі за себе. Вакцинація рятує життя. Учора зроблено рекордну кількість щеплень — 225 тисяч. Для регіонів поставлено завдання забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, щоб вийти на показник у 1,5 млн щеплень за тиждень. Закликаю людей не чекати "червоних" зон у своїх регіонах, а піти й зробити щеплення зараз", - заявив прем’єр.

Шмигаль додав, що бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у "червоній" зоні, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані. "Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня Президент: єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація", - додав він.



Як відомо, наразі "червоній" зоні перебувають 5 областей, а саме: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.

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