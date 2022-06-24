Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у телеграмі.

За його словами, до Дія.City щодня долучаються нові резиденти. Зараз їх уже 262 компанії.

"За підрахунками, тільки в лютому-квітні надходження в український бюджет від резидентів Дія.City становили 1,3 млрд грн. З них - понад 57 млн грн військового збору. Це важливий внесок у нашу спільну перемогу", - наголосив міністр.

Мінцифра адаптувала проєкт під нові умови, що простимулювати нові напрями та дати змогу більшій кількості компаній користуватися стимулами. Тепер до Дія.City можуть долучитися компанії, чий основний напрям роботи - хостинг і хмарні датацентри, продукти для оборонної, промислової та побутової сфер, міжнародні карткові платіжні системи.

"За новими видами діяльності в Дія.City вже долучилися 13 компаній, зокрема Ajax Systems Manufacturing, De Novo, GigaCloud, TAS link, Softjourn та інші", - зауважив Михайло Федоров.

Він зазначив, що резиденти працюють за сприятливими податковими та правовими умовами. Також компанії підтримують економіку України.

23 червня Дія.City отримала премію Emerging Europe Awards в номінації Modern and Future-Proof Policymaking.

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