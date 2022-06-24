Резиденти Дія.City сплатили державі 1,3 млрд грн за лютий - квітень
За лютий - квітень резиденти Дія.City сплатили до держбюджету 1,3 млрд грн, понад 57 млн грн з них - військовий збір
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у телеграмі.
За його словами, до Дія.City щодня долучаються нові резиденти. Зараз їх уже 262 компанії.
"За підрахунками, тільки в лютому-квітні надходження в український бюджет від резидентів Дія.City становили 1,3 млрд грн. З них - понад 57 млн грн військового збору. Це важливий внесок у нашу спільну перемогу", - наголосив міністр.
Мінцифра адаптувала проєкт під нові умови, що простимулювати нові напрями та дати змогу більшій кількості компаній користуватися стимулами. Тепер до Дія.City можуть долучитися компанії, чий основний напрям роботи - хостинг і хмарні датацентри, продукти для оборонної, промислової та побутової сфер, міжнародні карткові платіжні системи.
"За новими видами діяльності в Дія.City вже долучилися 13 компаній, зокрема Ajax Systems Manufacturing, De Novo, GigaCloud, TAS link, Softjourn та інші", - зауважив Михайло Федоров.
Він зазначив, що резиденти працюють за сприятливими податковими та правовими умовами. Також компанії підтримують економіку України.
- 23 червня Дія.City отримала премію Emerging Europe Awards в номінації Modern and Future-Proof Policymaking.
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