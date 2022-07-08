Про це він сказав під час виступу на конференції Forbes "Будуємо разом".

За словами Резнікова, є три сценарії розвитку поразки Росії.

Перший сценарій, він описав як "чергова серія жестів доброї волі росіян, як було, коли вони тікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острова Зміїний". За такого розвитку подій Україна спочатку вийде на кордони 24 лютого, далі, ймовірно, почнуться переговори про статус окупованих районів Донбасу та Криму за сприяння партнерів України, уточнив міністр.

Другий варіант – поступова боротьба та удари по найболючіших місцях російської армії за допомогою сучасної зброї.

"Ми не можемо воювати з ними за принципом "мʼясорубка на мʼясорубку". До того ж наші партнери не змогли б нас підтримати за таких обставин", – зазначив Резніков.

Третій сценарій – "парад суверенітетів" у Росії та розпад країни.

"Це найдовший сценарій, але ми точно побачимо його за нашого життя", – вважає міністр.

8 липня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько 1 млн осіб у різних структурах.

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