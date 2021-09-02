Резніков назвав переговори у ТКГ "треком ні про що"
Віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков вважає, що переговори у ТКГ щодо окупованого Донбасу - це мертва історія
Про це він розповів у інтерв'ю Liga.net.
Відповідаючи на питання сенс мінських перемовин, він відповів: "Нульовий. Чотири-п'ять годин ні про що. У моєму кабінеті відбуваються ці онлайн-переговори. Це мертва історія".
За словами Резнікова, потрібно зберегти "цей трек, цей канал комунікації, хоч і слабенький".
"Заради людей, які знаходяться в тюрмах, серед іншого - в "Ізоляції". Понад 200 наших людей ми намагаємося забрати звідти", - повідомив він.
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