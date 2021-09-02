Резніков назвав переговори у ТКГ "треком ні про що"

Про це він розповів у інтерв'ю Liga.net.



Відповідаючи на питання сенс мінських перемовин, він відповів: "Нульовий. Чотири-п'ять годин ні про що. У моєму кабінеті відбуваються ці онлайн-переговори. Це мертва історія".

За словами Резнікова, потрібно зберегти "цей трек, цей канал комунікації, хоч і слабенький".

"Заради людей, які знаходяться в тюрмах, серед іншого - в "Ізоляції". Понад 200 наших людей ми намагаємося забрати звідти", - повідомив він.



