Про це 5 травня повідомила пресслужба Міноборони.

Резніков поінформував гостя про досвід боротьби з ворожими БПЛА та запросив німецьку сторону до співпраці за цим напрямом. Він також закликав Німеччину долучитися до створення так званої морської коаліції.

"Ми вже маємо "танкову коаліцію", Рамштайн – це також коаліція. Всі вони працюють заради єдиної мети – перемоги України. Наше спільне завдання – побудувати міцну систему міжнародної безпекової архітектури, і безпека судноплавства в Чорному та Азовському морях є важливим елементом у цій системі. Вже деякі наші європейські партнери є в складі цієї коаліції. І я б дуже хотів, щоб Німеччина теж стала її частиною", - наголосив український міністр.

Сторони обговорили, як іще Німеччина може посилити обороноздатність України. Зокрема, йшлося про можливість розширення тренінгових програм для українських військових у ФРН.