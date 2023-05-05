Резніков обговорив із топчиновником Бундесверу створення "морської коаліції" та тренінгові програми для ЗСУ
Міністр оборони Олексій Резніков зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Броєром. Сторони зокрема обговорили створення "морської коаліції"
Про це 5 травня повідомила пресслужба Міноборони.
Резніков поінформував гостя про досвід боротьби з ворожими БПЛА та запросив німецьку сторону до співпраці за цим напрямом. Він також закликав Німеччину долучитися до створення так званої морської коаліції.
"Ми вже маємо "танкову коаліцію", Рамштайн – це також коаліція. Всі вони працюють заради єдиної мети – перемоги України. Наше спільне завдання – побудувати міцну систему міжнародної безпекової архітектури, і безпека судноплавства в Чорному та Азовському морях є важливим елементом у цій системі. Вже деякі наші європейські партнери є в складі цієї коаліції. І я б дуже хотів, щоб Німеччина теж стала її частиною", - наголосив український міністр.
Сторони обговорили, як іще Німеччина може посилити обороноздатність України. Зокрема, йшлося про можливість розширення тренінгових програм для українських військових у ФРН.
- Наприкінці квітня Резніков казав, що українська армія завершує підготовку до контрнаступу.
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