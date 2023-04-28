Про це заявив під час пресконференції міністр оборони Олексій Резніков.

"Підготовка (до контрнаступу, - ред.) завершується. Якщо в глобальному сенсі, у високому відсотковому режимі ми готові, далі питання за Генеральним штабом, за командуванням. Як тільки буде божа воля, погода і рішення командирів - ми це зробимо", - повідомив керівник оборонного сектору.

Міністр оборони наголосив, що українські захисники ще мають опанувати нову військову техніку, яку надали союзники.

"Окрім зброї й техніки ще має бути її опанування нашими військовими. Ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині "броньованого кулака". Я вам нагадаю, що окрім танкової коаліції, до якої входять в першу чергу Leopard 2, Challenger, трохи пізніше приїдуть Leopard 1", - додав очільник військового відомства.

"Танки Abrams у цьому контрнаступі взяти участь не встигнуть, але наші екіпажі вже поїхали на навчання. Але, окрім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу - БТР і БМП. Це і Bradley, і Marder, і Stryker, і CV 90 зі Швеції будуть. Там завершуються ще курси підготовчі", - сказав міністр.

Резніков зазначив, що Україна вже має сучасну бронетехніку, зокрема, танки Leopard 2 та Challenger 2, а також бронемашини різного типу. Обіцяні танки Leopard 1 та Abrams будуть згодом.

"Ми можемо абсолютно чітко зафіксувати, що у нас на озброєнні є важка артилерія 155 мм, HIMARS, бронетехніка майже всіх основних відомих типів і марок, створена танкова коаліція, на бойовому чергуванні стоять Patriot, хоча у свій час це викликало істерику в орків, коли вони кричали, що Patriot в Польщі - це вже перехід червоних ліній Заходом", - резюмував керівник Міністерства.