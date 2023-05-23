Резніков опублікував звернення башкирською, де закликав громадян республіки сконцентрувати зусилля для захисту від Москви
Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до громадян російської республіки Башкортостан їхньою рідною мовою та закликав сконцентрувати зусилля для захисту від Москви
Звернення він опублікував у facebook.
Резніков зазначив, що серед регіонів РФ одним з лідерів за втратами є саме республіка Башкортостан.
"Сьогоднішня влада Уфи, дбаючи про особисту вигоду і працюючи в інтересах Кремля, наввипередки відправляє своїх людей на смерть. Башкири – це один з найбільших народів Росії, який водночас перебуває у непростій ситуації", - йдеться у повідомленні.
Резніков зазначив, що Башкирія має величезні природні ресурси та розвинуту промисловість, що може гарантувати високий рівень добробуту.
"Головний інтерес башкир очевидний – забезпечити національний розвиток у себе вдома, у тому числі – за рахунок реалізації права на самовизначення та справедливого розподілу чималих ресурсів на користь регіону. Для цього потрібно концентрувати усі зусилля всередині Башкирії та на захисті від Москви", - пише міністр.
Він також зазначив, що якщо перерахувати проблеми та загрози для башкирського народу, то жодна з них не спричинена Україною.
"Корені усіх причин – у Москві та в Уфі. Натомість башкирів відправляють вмирати за тисячу кілометрів невідомо за що. Діючи прямо всупереч інтересам народу і перетворюючи на злочинців, вбивць.
Ніхто, крім Кремля та його лакеїв, у цьому не зацікавлений. Це треба припинити якнайскоріше", - додав він.
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