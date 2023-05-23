Звернення він опублікував у facebook.

Резніков зазначив, що серед регіонів РФ одним з лідерів за втратами є саме республіка Башкортостан.

"Сьогоднішня влада Уфи, дбаючи про особисту вигоду і працюючи в інтересах Кремля, наввипередки відправляє своїх людей на смерть. Башкири – це один з найбільших народів Росії, який водночас перебуває у непростій ситуації", - йдеться у повідомленні.

Резніков зазначив, що Башкирія має величезні природні ресурси та розвинуту промисловість, що може гарантувати високий рівень добробуту.

"Головний інтерес башкир очевидний – забезпечити національний розвиток у себе вдома, у тому числі – за рахунок реалізації права на самовизначення та справедливого розподілу чималих ресурсів на користь регіону. Для цього потрібно концентрувати усі зусилля всередині Башкирії та на захисті від Москви", - пише міністр.

Він також зазначив, що якщо перерахувати проблеми та загрози для башкирського народу, то жодна з них не спричинена Україною.

"Корені усіх причин – у Москві та в Уфі. Натомість башкирів відправляють вмирати за тисячу кілометрів невідомо за що. Діючи прямо всупереч інтересам народу і перетворюючи на злочинців, вбивць.

Ніхто, крім Кремля та його лакеїв, у цьому не зацікавлений. Це треба припинити якнайскоріше", - додав він.