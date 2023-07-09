Про це Олексій Резніков написав у twitter.

Зазначається, що інноваційна станція радіоелектронної розвідки здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані.

Резніков зауважив, що отримання цієї інформації критично важливе для української артилерії, яка полює на російську військову техніку.

"Для того, щоб уражати, треба спочатку виявляти. Тому це якраз компактна, дуже легка конструкція, мінікольчуга. Тому я переконаний, що такі мобільні комплекси дуже потрібні для Сил оборони. Тому я в захваті", - сказав міністр.