Резніков показав випробування української станції радіоелектронної розвідки РПС-7 "Інгул"
Міністр оборони Олексій Резніков показав випробування інноваційної станції радіоелектронної розвідки RPS-7 "Інгул" українського виробництва
Про це Олексій Резніков написав у twitter.
Зазначається, що інноваційна станція радіоелектронної розвідки здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані.
Резніков зауважив, що отримання цієї інформації критично важливе для української артилерії, яка полює на російську військову техніку.
"Для того, щоб уражати, треба спочатку виявляти. Тому це якраз компактна, дуже легка конструкція, мінікольчуга. Тому я переконаний, що такі мобільні комплекси дуже потрібні для Сил оборони. Тому я в захваті", - сказав міністр.
- За червень 2023 року Україною було вироблено більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий 2022 рік.
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