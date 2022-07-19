Резніков розповів, коли стане можливим режим припинення вогню
Режим припинення вогню з Росією стане можливим тоді, коли буде зрозумілою архітектура безпеки для України
Про це Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Atlantic Council.
"Я впевнений, що Москва використовуватиме ідею припинення вогню лише для посилення своїх збройних сил і продовження їхнього просування по нашій країні. Режим припинення вогню може бути використаний, тільки якщо буде зрозуміла архітектура безпеки для України, і ми сидітимемо за одним столом з нашими партнерами на нашому боці", – сказав Резніков.
"Бо у нас був так званий режим припинення вогню два роки, один рік тому в зоні спеціальної операції, але це не спрацювало. Деякі партнери хочуть сказати нам, що ескалації треба уникнути, але я впевнений, що це не спрацює, і ми не платитимемо цю ціну, щоб "зберегти обличчя Кремля", – пояснив міністр оборони.
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