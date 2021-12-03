Резніков заявив про плани збільшити зарплату військових на 30% і підтримав скорочення строкової служби

Про це Резніков сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.



"Моя мінімальна задача - на 30% збільшити", - сказав Резніков.



Очільник Міноборони зазначив, що наразі солдат у середньому отримує 10 200 грн.



"В середньому є можливості заробляти 14 300 грн. Для того, щоб це відбулося, в наступному році треба плюс 18 млрд грн. Їх, на жаль, сьогодні в бюджеті немає", - сказав Резніков.



Міністр також додав, що заборгованості по зарплатах у ЗСУ немає.



"Станом на сьогодні заборгованості немає в ЗСУ, але, звісно, вона може з'явитись, і ми над тим працюємо (щоб заборгованість не з'явилась - ред.). У нас є взаємодія з міністром фінансів, я думаю, що ми не будемо доводити ситуацію до казусів", - сказав Резніков.



Крім того, міністр виступив за скорочення тривалості строкової військової служби в армії і додав, що наразі розглядається доцільність призову на строкову службу.



"Сьогодні у нас є і контрактний підхід, і призов. Ви знаєте, що 250 тис. (чисельність ЗСУ - ред.) за законом і 11 тис. будуть додані рішенням парламенту. Але поки на сьогоднішній день ми вивчаємо разом з головнокомандувачем і Генштабом доцільність і необхідність саме призову на строкову службу. Моя позиція така: можливо, нам не потрібна вона на такий довгий період, може, її варто зробити коротшою. І готувати потенційних майбутніх захисників і захисниць, щоб вони були готові", - сказав Резніков.



Міністр також назвав важливим аспектом впровадження закону про тероборону, який розпочне діяти з 1 січня. Резніков наголосив, що тероборона є основним базовим резервом.



Довідка: тривалість строкової служби в Україні становить до 18 місяців для солдатів, матросів, сержантів і старшин, а для осіб з вищою освітою - до 12 місяців.

Нагадаємо, 4 листопада 2021 Олексій Резніков став новим міністром оборони.

18 листопада 2021 міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся у Вашингтоні з міністром оборони США Ллойдом Остіном та обговорив посилення оборонної співпраці.