Резнікова призначили міністром оборони

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Верховна Рада ухвалила рішення про призначення Олексія Резнікова новим міністром оборони.



За проголосували 273 депутата.



Резніков назвав основні завдання на посаді міністра оборони:

Повернути Крим і окуповані території Донеччини й Луганщини;

Підвищувати обороноздатність і стійкість країни;

Боротися з корупцією в Мінобороні;

Забезпечувати закупівлі.

Вносити кадрові зміни в Міноборони та ЗСУ й узгоджувати їх із командувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Довідка: З квітня 2016 року і до вересня 2018 року Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада проголосувала за відставку Олексія Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також був звільнений з посади міністра оборони Андрій Таран.

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