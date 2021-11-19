Резніков зустрівся у Вашингтоні з очільником Пентагону Остіном: обговорили посилення оборонної співпраці

Про це повідомляє сайт Міноборони України.



Зустріч розпочалась о 13:15 за вашингтонським часом. Українська і американська делегації спілкувалися близько трьох годин.



"Це мій перший візит на посаді Міністра оборони до Вашингтону. Хочу наголосити, що Україна цінує стратегічні відносини з США та допомогу американського народу у протидії російській агресії. Ми налаштовані розвивати наше партнерство. Цей візит відбувається в той час, коли весь світ спостерігає за гібридною атакою з використанням мігрантів на Польщу та країни Балтії. Моя країна вже вісім років відбиває збройну агресію Росії і ми цінуємо зусилля Сполучених Штатів привернути увагу загроз з боку Москви. Ми однаково оцінюємо їх небезпечний потенціал", - сказав Резніков.



Міністр оборони США Остін підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та наголосив на готовності до поглиблення стратегічного партнерства відповідно до оборонної рамкової угоди, підписаної під час візиту президента України Зеленського до Вашингтона в серпні 2021 року.



Також Ллойд Остін зазначив, що США продовжать консультації з Україною та партнерами і союзниками Сполучених Штатів у регіоні щодо того, як краще забезпечити регіональну безпеку.



"Ми залишаємося відданими підтримці України у її зусиллях імплементувати глибокі та всеосяжні реформи в оборонному секторі", - сказав очільник Пентагону.



Також Остін наголосив на необхідності спільної протидії російській агресії та посиленні безпеки у Чорному морі.



"З нетерпінням чекаю обговорення того, як ми можемо імплементувати угоду (рамкову угоду про стратегічні засади оборонного партнерства та поглиблення співпраці у сфері оборони - ред.), щоб продовжити просування нашого спільного пріоритету протидії російській агресії та поглиблення нашої співпраці в таких сферах, як безпека Чорного моря, кіберзахист і обмін розвідувальними даними", - цитує Остіна пресслужба Пентагону.

Нагадаємо, раніше Резніков обговорив із міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом агресію РФ, співпрацю України з НАТО і розвиток ВМС ЗСУ.

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