Резніков зустрівся з міністром оборони Британії: обговорили агресію РФ, співпрацю України з НАТО й розвиток ВМС ЗСУ
У вівторок, 16 липня міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з державним секретарем з питань оборони Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Беном Воллесом для обговорення зміцнення співпраці
Про це повідомляє Міноборони України.
Під час зустрічі очільники оборонних відомств обговорили розвиток безпекової ситуації на окупованих територіях сходу України та навколо її кордонів, співробітництво України з НАТО та між Україною й Королівством Великої Британії й Північної Ірландії.
Резніков Воллес приділили особливу увагу гібридній війні РФ проти України та країн-членів ЄС і НАТО, а також продовженню мілітаризації Азово-Чорноморського регіону і перешкоджанню Росією вільному судноплавству.
Крім того, очільники оборонних відомств констатували загострення безпекової ситуації на сході України через дії Росії.
Посадовці також обговорили питання двосторонньої співпраці. та реалізації підписаної в Лондоні Міжурядової рамкової угоди, що сприятиме реалізації проєктів з розвитку Військово-Морських Сил ЗСУ.
Бен Воллес наголосив, що Велика Британія й надалі надаватиме всебічну підтримку Україні у сфері розвитку демократії, проведенні реформ і розвитку армії, а також реалізації євроатлантичної інтеграції України.
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