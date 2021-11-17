Резніков зустрівся з міністром оборони Британії: обговорили агресію РФ, співпрацю України з НАТО й розвиток ВМС ЗСУ

Про це повідомляє Міноборони України.



Під час зустрічі очільники оборонних відомств обговорили розвиток безпекової ситуації на окупованих територіях сходу України та навколо її кордонів, співробітництво України з НАТО та між Україною й Королівством Великої Британії й Північної Ірландії.

Резніков Воллес приділили особливу увагу гібридній війні РФ проти України та країн-членів ЄС і НАТО, а також продовженню мілітаризації Азово-Чорноморського регіону і перешкоджанню Росією вільному судноплавству.

Крім того, очільники оборонних відомств констатували загострення безпекової ситуації на сході України через дії Росії.



Посадовці також обговорили питання двосторонньої співпраці. та реалізації підписаної в Лондоні Міжурядової рамкової угоди, що сприятиме реалізації проєктів з розвитку Військово-Морських Сил ЗСУ.

Бен Воллес наголосив, що Велика Британія й надалі надаватиме всебічну підтримку Україні у сфері розвитку демократії, проведенні реформ і розвитку армії, а також реалізації євроатлантичної інтеграції України.

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