Резніков: заявку України на вступ у НАТО вже обговорюють

Про це Резніков сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.

"Дискусія вже розпочалася. Це демократичні країни демократичного світу. Відповідно, звісно, наша заявка підлягає обговоренню. Звісно, не сьогодні, не зараз, але дискусія вже триває", - сказав Резніков.

Міністр зазначив, що міністр країн НАТО, з якими він спілкувався, оптимістично налаштовані щодо членства України.

"Звичайно, лунають різні аргументи. Але в кулуарах ще цікавіше. І в кулуарах мені було дуже приємно спілкуватися з міністрами, вони кажуть: якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті визначено, що головною загрозою країн НАТО є Росія, - це прямо записано в їхньому стейтменті - а сьогодні Україна демонструє всьому світові, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати, які ще додаткові треба аргументи щодо прийняття України в НАТО. Ось те, що на рівні кулуарних поки що бесід, живих розмов. А ви розумієте, що це вже тчеться тканина майбутнього рішення", - сказав Резніков.

30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Президент Володимир Зеленський наголосив, що такий шлях є можливим, навівши приклад Фінляндії та Швеції, які розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства, та додав, що це – справедливо.

Заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів повідомив, що за новим соціологічним опитуванням понад 83% українців підтримують вступ України до НАТО.

4 жовтня посол України в НАТО Наталя Галібаренко повідомила, що заявка України на вступ до НАТО формалізувала питання та перевела обговорення на рівень міністрів оборони Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно отримав заявку України на членство в Альянсі.