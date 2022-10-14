English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Резніков: заявку України на вступ у НАТО вже обговорюють

Резніков: заявку України на вступ у НАТО вже обговорюють

14 жовтня, 2022 п'ятниця
01:41
Суспільство

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що заявку України на вступ до НАТО вже обговорюють на неформальному рівні

Про це Резніков сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.

"Дискусія вже розпочалася. Це демократичні країни демократичного світу. Відповідно, звісно, наша заявка підлягає обговоренню. Звісно, не сьогодні, не зараз, але дискусія вже триває", - сказав Резніков.

Міністр зазначив, що міністр країн НАТО, з якими він спілкувався, оптимістично налаштовані щодо членства України.

"Звичайно, лунають різні аргументи. Але в кулуарах ще цікавіше. І в кулуарах мені було дуже приємно спілкуватися з міністрами, вони кажуть: якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті визначено, що головною загрозою країн НАТО є Росія, - це прямо записано в їхньому стейтменті - а сьогодні Україна демонструє всьому світові, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати, які ще додаткові треба аргументи щодо прийняття України в НАТО. Ось те, що на рівні кулуарних поки що бесід, живих розмов. А ви розумієте, що це вже тчеться тканина майбутнього рішення", - сказав Резніков.

  • 30 вересня  Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Президент Володимир Зеленський наголосив, що такий шлях є можливим, навівши приклад Фінляндії та Швеції, які розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства, та додав, що це – справедливо.
  • Заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів повідомив, що за новим соціологічним опитуванням понад 83% українців підтримують вступ України до НАТО. 
  • 4 жовтня посол України в НАТО Наталя Галібаренко повідомила, що заявка України на вступ до НАТО формалізувала питання та перевела обговорення на рівень міністрів оборони Альянсу.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно отримав заявку України на членство в Альянсі.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Міністерство оборони
Олексій Резніков
вступ до НАТО
Міністр оборони України
Читайте також:
Вибухи у Бєлгороді
12 жовтня, 2022 середа
У Бєлгороді прогриміли вибухи. У місті паніка
10 жовтня, 2022 понедiлок
Лукашенко їде з Білорусі 11 жовтня в міжнародну поїздку
Ігор Йовічевіч та Карло Анчелотті (праворуч)
12 жовтня, 2022 середа
Тренер "Шахтаря" Йовічевіч зізнався, що йому сказав Анчелотті після нічиєї з "Реалом"
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.05
    Купівля 40.05
    Продаж 40.91
  • EUR
    Купівля 38.33
    Продаж 39.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
14 жовтня
02:32
лукашенко з путіним
Білорусь ввела "режим контртерористичної операції"
01:52
міни
На Сумщині вантажівка наїхала на міну
01:21
Селище Червоне на Херсонщині
ЗСУ знищили 5 складів росіян на Херсонщині та Миколаївщині
00:59
Запоріжжя
У Запоріжжі прогриміли вибухи
00:53
Інфографіка
Артем Довбик, "Дніпро-1" - "Вадуц", Ліга конференцій
Ліга конференцій: який вигляд має турнірна таблиця групи "Дніпра-1" після 4-го туру
00:43
Інфографіка
"Динамо", Ліга Європи
Ліга Європи: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після 4-х поразок поспіль
00:37
Франція вперше почала постачати газ у Німеччину
Франція вперше почала постачати газ Німеччині для диверсифікації імпорту з РФ
00:25
путін путлер
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 жовтня
00:11
Ангела Меркель
Меркель продовжує виправдовувати газові угоди з Росією: "Це було раціонально і дешевше, аніж СПГ"
00:11
Вадуц - Дніпро-1, Ліга конфренцій
Довбик забив на 91-й хвилині і приніс "Дніпру-1" перемогу над "Вадуцом" у Лізі конференцій
2022, четвер
13 жовтня
23:56
Куп'янськ
На Харківщині внаслідок російських обстрілів поранено двох дітей
23:54
Північний потік газ
В Газпромі стверджують, що труби "Північних потоків" після диверсії заповнені водою "на сотні кілометрів"
23:16
Харджит Саджан
"Важко не провести паралель із Голодомором": канадський міністр Саджан про удари РФ по цивільних об'єктах
23:15
Рафаель Гроссі та Дмитро Кулеба зустрілись у Києві
Просуваємось до створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС, - очільники МАГАТЕ та МЗС України зустрілись у Києві
22:51
Володимир Зеленський
Голосування про країну-терориста РФ у ПАРЄ показало рекордну підтримку України у світі, - Зеленський
22:51
футбол, спорт, Динамо
"Динамо" програло "Ренну" в матчі Ліги Європи
22:32
Залужний провів розмову з Міллі
Залужний обговорив з колегою зі США "підвищення вогневих спроможностей ЗСУ" та створення системи ППО та ПРО
22:30
Оновлено
Миколаїв
Обстріл Росією Миколаєва: хлопчик, якого дістали з-під завалів, помер у лікарні
22:05
Патріарх РПЦ Кирил
РПЦ готує своїх священників для служіння в окупованих регіонах України
21:40
Оновлено
Володимир Сальдо
Росія оголосила "добровільну евакуацію" мешканців окупованої Херсонщини через наступ ЗСУ
21:19
Оленівка. Місце трагедії
Єрмак: Україна дала Червоному Хресту три дні на відправку місії в Оленівку до колонії з полоненими українцями
21:04
Обстріл
Окупанти завдають ударів по Харкову, є перебої з електрикою
20:51
Макрон звинуватив Росію в розпалюванні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном
20:50
Турецький потік
Росія планує влаштувати диверсію на "Турецькому потоці" та звинуватити Україну, - МЗС
20:46
Українське зерно
Росія шантажує ООН, що вийде із "зернової угоди", якщо не виконають її вимоги. В Україні відреагували
20:44
Ексклюзив
Валерій Чалий
Рахунок 143:5 за підсумками голосування на Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України є вбивчим, - дипломат Чалий
20:34
Оновлено
Поблизу Бєлґорода чути вибухи
Поблизу Бєлгорода здетонував ворожий склад з боєприпасами
20:29
Оновлений бустер Pfizer захищає від Омікрону, - виробник
20:25
Португалія передасть Україні шість гелікоптерів "Камов"
Португалія передасть Україні шість радянських гелікоптерів "Камов"
20:13
OPINION
Ігор Гулик
Вічно вчорашня Росія
19:56
Радбез ООН
Через агресію в Україні Росія втратила підтримку майже 40 країн - членів ООН
19:49
Оновлено
Єнс Столтенберг
Україна отримає від НАТО обладнання, яке допоможе боротися з іранськими безпілотниками, - Столтенберг
19:44
Ексклюзив
Максим Оса
Я хотів створити образ козака-воїна архаїчного бруталу, який зараз показують українці росіянам на війні, - режисер стрічки "Максим Оса та золото Песиголовця"
19:39
В Україні запустили додаток "єППО", в якому можна повідомляти про повітряні цілі
В Україні запустили додаток "єППО", в якому можна повідомляти про повітряні цілі
19:38
Олександр Оксанченко у винищувачі
Українська авіація протягом доби завдала 19 ударів по ворогу - Генштаб
19:24
ракетний удар
Окупанти за добу завдали по Україні 1 ракетний та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ - Генштаб
19:08
імпорт
Український експорт за 8 місяців упав на понад 30%, імпорт – на 21,5%
19:06
Єнс Столтенберг
Союзники НАТО мобілізують зусилля, щоб надати більше допомоги Україні, - Столтенберг
19:06
російські війська окупанти
Окупанти викрадають українських дітей і женуть на війну російських зеків - Генштаб
18:51
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
Наративи Путіна є безвідповідальними, але ми маємо ставитися серйозно до ядерних погроз, - Столтенберг
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV