Генсек НАТО Столтенберг офіційно отримав заявку України на вступ, - ОП
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вже отримав офіційну заявку від України на членство, далі її розглядатимуть усі країни-члени
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.
"За результатами засідання РНБО президентом України прем'єр-міністром України та головою Верховної ради направлено звернення до Північноатлантичної організації про заявку України щодо членства.
Сьогодні генеральний секретар отримав заявку офіційно шляхом ноти від України і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі", - сказав Жовква.
Надалі відбудеться обговорення заявки з усіма країнами-членами НАТО.
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