Генсек НАТО Столтенберг офіційно отримав заявку України на вступ, - ОП

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

"За результатами засідання РНБО президентом України прем'єр-міністром України та головою Верховної ради направлено звернення до Північноатлантичної організації про заявку України щодо членства.

Сьогодні генеральний секретар отримав заявку офіційно шляхом ноти від України і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі", - сказав Жовква.

Надалі відбудеться обговорення заявки з усіма країнами-членами НАТО.

30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Зеленський наголосив, що такий шлях є можливим, навівши приклад Фінляндії та Швеції, які розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства. І додав, що це – справедливо.

Заступник директора Соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів повідомив, що за новим соціологічним опитуванням понад 83% українців підтримують вступ України до НАТО.

4 жовтня посол України в НАТО Наталя Галібаренко повідомила, що заявка України на вступ до НАТО формалізувала питання та перевела обговорення на рівень міністрів оборони Альянсу, це станеться, ймовірно, 12-13 жовтня.