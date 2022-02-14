Резніков зідзвонився з міністром оборони Білорусі: домовилися про обмін візитами аташе на військових навчаннях "Заметіль" і "Союзна рішучість"
Міністри оборони України та Білорусі Олексій Резніков і Віктор Хренін обговорили безпеку в регіоні та домовилися про продовження контактів для розвитку добросусідських відносин у оборонній сфері
Про це повідомляє пресцентр Міноборони України.
Розмова відбулася задля відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та забезпечення безпеки в регіоні.
Олексій Резніков і Віктор Хренін обговорили заходи щодо підвищення довіри під час проведення військових навчань поблизу державного кордону та щодо інформування про позаштатні ситуації й виключення інцидентів
Очільник Міноборони України повідомив білоруському міністру про хід командно-штабних навчань "Заметіль - 2022", наголосивши на їхньому оборонному характері.
"З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь в Україні на заходи навчань "Заметіль - 2022", а також про візит аташе з питань оборони України у Республіці Білорусь на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість - 2022"", - зазначили в міністерстві.
Також голови міністерств оборони домовилися продовжувати контакти для розвитку добросусідських відносин у оборонній сфері.
"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці", - наголосив Олексій Резніков.
- Нагадаємо, раніше Росія і Білорусь почали масштабні військові навчання біля кордонів України.
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