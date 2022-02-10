Росія і Білорусь почали масштабні військові навчання біля кордонів України
10 лютого у Білорусі почалися спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022" поблизу українських кордонів, які триватимуть до 20 лютого
Про це повідомляє міністерство оборони РФ.
Зазначається, що до навчань залучені органи управління, підрозділи та військові частини Східного військового округу РФ та збройних сил Білорусі.
"Практичні дії військ (сил) проходять на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповичський та на окремих ділянках території Республіки Білорусь. Також задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі", - йдеться у повідомленні.
Міноборони РФ не називає кількість військових і техніки, залучених до навчань. У заяві зазначається, що їхня чисельність "не перевищує визначених параметрів, які підлягають повідомленню".
- Нагадаємо, Лукашенко заявив, що військові навчання з РФ пройдуть на західних і південних кордонах країни. Згодом у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що після спільних навчань "Союзна рішучість - 2022" у лютому війська РФ покинуть територію країни.
- Білорусь на засіданні Радбезу ООН заявила, що спільні навчання з Росією мають оборонний характер і не створюють загрози для України та країн ЄС.
- При цьому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить біля українського кордону контингент армії.
- 2 лютого російські та білоруські військові почали перший етап перевірки сил реагування.
- У відповідь на військове нарощування РФ у Білорусі президент США Джо Байден схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі. У НАТО допустили збільшення військової присутності у країнах Балтії та Польщі, якщо Росія залишить свої війська в Білорусі після запланованих військових навчань.
- Компанія Bap Intel виклала у відкритий доступ супутникові знімки російського військового табору поблизу міста Річиця у Білорусі приблизно за 40 км до українського кордону.
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