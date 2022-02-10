Росія і Білорусь почали масштабні військові навчання біля кордонів України

Про це повідомляє міністерство оборони РФ.



Зазначається, що до навчань залучені органи управління, підрозділи та військові частини Східного військового округу РФ та збройних сил Білорусі.



"Практичні дії військ (сил) проходять на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповичський та на окремих ділянках території Республіки Білорусь. Також задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі", - йдеться у повідомленні.



Міноборони РФ не називає кількість військових і техніки, залучених до навчань. У заяві зазначається, що їхня чисельність "не перевищує визначених параметрів, які підлягають повідомленню".



