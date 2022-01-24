Лукашенко пригрозив стягнути "цілий контингент армії" до кордонів з Україною

Про це він заявив під час зустрічі з головою Держприкордонкомітету Білорусі, передає БЕЛТА.



"Цього року проведемо навчання (разом з Росією - ред.) на півдні Білорусі. Це ще для нас важливо, тому що нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії... І тут це не пов'язано з жодною окупацією. Ми просто хочемо захистити наш південний кордон. Не ми першими почали звертати увагу на південний наш кордон. Українці почали стягувати туди війська. Не розумію", - сказав Олександр Лукашенко.



За його словами, РФ і Білорусь давно повідомили про наміри провести спільні військові навчання. Самопроголошений білоруський президент заявив, що що це регулярні заходи для армій обох країн: 2021 року відбулися навчання "Захід", а 2022 року маневри будуть, зокрема на південних кордонах Білорусі.



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