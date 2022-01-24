Лукашенко пригрозив стягнути "цілий контингент армії" до кордонів з Україною
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить біля українського кордону контингент армії нібито тому, що Україна стягує туди війська
Про це він заявив під час зустрічі з головою Держприкордонкомітету Білорусі, передає БЕЛТА.
"Цього року проведемо навчання (разом з Росією - ред.) на півдні Білорусі. Це ще для нас важливо, тому що нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії... І тут це не пов'язано з жодною окупацією. Ми просто хочемо захистити наш південний кордон. Не ми першими почали звертати увагу на південний наш кордон. Українці почали стягувати туди війська. Не розумію", - сказав Олександр Лукашенко.
За його словами, РФ і Білорусь давно повідомили про наміри провести спільні військові навчання. Самопроголошений білоруський президент заявив, що що це регулярні заходи для армій обох країн: 2021 року відбулися навчання "Захід", а 2022 року маневри будуть, зокрема на південних кордонах Білорусі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.49
-
EUR
Купівля 31.88Продаж 32.31
- Актуальне
- Важливе