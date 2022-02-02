Війська Білорусі й РФ розпочали спільні навчання

Про це заявляє Міноборони РФ.



"У ході етапу бойового злагодження (ЗС Росії та Білорусі, - ред.) на полігонах відпрацьовуються питання ведення оборони та боротьби з незаконними збройними формуваннями", - ідеться в повідомленні.



Заняття з тактичної й вогневої підготовки, водіння бойових машин та інших предметів відбуваються "з мотострілецькими підрозділами, екіпажами танків, бойових машин піхоти, артилерійськими розрахунками, розрахунками протитанкових керованих ракетних комплексів". Війська відпрацьовуватимуть різні прийоми та способи дій у єдиних бойових порядках.



Перевірка сил реагування Союзної держави складається з двох етапів.



Перший триватиме до 9 лютого. У Білорусі створять угруповання військ, також запланована організація охорони й оборони важливих державних, військових об'єктів і повітряного простору.



Другий відбуватиметься 10-20 лютого.Під час цього етапу війська відпрацьовуватимуть відсіч зовнішнього нападу, протидію тероризму і захист інтересів "Союзної держави". Буде посилена охорона державного кордону для "припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, а також пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп противника".



Навчання відбуватимуться на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Лесновський, Брестський та Осиповицький, а також на окремих ділянках місцевості Білорусі. Крім того, заплановано використати аеродроми Барановичі, Лунінець, Ліда та Мачулищі.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що військові навчання з РФ пройдуть на західних і південних кордонах країни. Згодом у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що після спільних навчань "Союзна рішучість - 2022" у лютому війська РФ покинуть територію країни.

Представник Великої Британії на засіданні Радбезу ООН щодо України заявив, що Росія повинна виконати зобов'язання згідно зі статутом Організації та не погрожувати Україні.

Крім того, представник Ірландії на засіданні Радбезу ООН щодо України закликала до використання Нормандського формату для деескалації конфлікту з РФ.

РФ на засіданні Радбезу ООН закликала надати докази про 100 тис. військових на кордонах і плани щодо можливого вторгнення до України.

Білорусь на засіданні Радбезу ООН заявила, що спільні навчання з Росією мають оборонний характер і не створюють загрози для України та країн ЄС.

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