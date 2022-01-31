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Головна війна з Росією "США нагнітають напругу": РФ на засіданні Радбезу ООН закликала надати докази про 100 тис. військових на кордонах і плани щодо можливого вторгнення до України

"США нагнітають напругу": РФ на засіданні Радбезу ООН закликала надати докази про 100 тис. військових на кордонах і плани щодо можливого вторгнення до України

31 січня, 2022 понедiлок
18:25
війна з Росією

Представник Росії Василь Небензя на засіданні Радбезу ООН щодо України у понеділок, 31 січня, заявив, що РФ ніколи не називала цифру у 100 тис. військових на кордоні з Україною і закликав надати докази про ймовірні плани нападу РФ на Україну

Про це він сказав під час засідання Ради безпеки ООН, передає Еспресо.TV.

"Дехто може мати враження, що Росія боїться обговорювати ситуацію стосовно України і саме тому вона не голосувала і вимагала цього голосування. Ми не розуміємо, чому ми тут зібралися. Як я уже стверджував, на 17 лютого у нас заплановане засідання у річницю прийняття Мінських домовленостей, де ми можемо обговорити поточну ситуацію в Україні", - сказав представник РФ.

Небензя зазначив, що російські віськовослужбовці перебувають там, де і раніше у місцях дислокації, а не на кордоні України та РФ.

"Жодних доказів обвинувачень заходу про ескалацію немає. Вони (країни Заходу - ред.) роздмухали істерію настільки, що уже ввідчуваєтсья економічний вплив на Україну. Захід провокує ескалацію. Розмови про неминучу війну самі по собі є провокаційними. Ви наче хочете, щоб ці побоювання стали реальністю, незважаючи на те, що ми спростовуємо ці звинувачення. Жодних погроз із уст російських політиків чи діячів у цей час не прозвучало. Ми категорично відкидали ці плани і відкидаємо зараз. Усі, хто стверджують інше, вводять в оману", - додав представник Росії на Радбезі.

За його словами, все, що відбуваєтсья сьогодні - спроба вбити клин між РФ і Україною.

"Українцям промивають мізки, культивують русофобстькі настрої і привчають до думки, що не треба прагнути налагодження стосунків з РФ, а йти в ЄС і НАТО. Викликають розкол православних церков і роблять героїв із тих людей, які вбивали євреїв, поляків і росіян і ці деструктивні настрої не беруться до уваги західними колегами, вони хочуть запобігти братському добросусідству країн і народів, це створить дугу нестабільності. Ми не бачимо тут нічого нового. Намір розділяти і підкорювати властивий західним країнам давно", - сказав Небензя.

Представник Росії заявив, що США самі нагнітають напругу, тому що РФ наполягала б розпочати переговорний процес і забезпечити юридичні гарантії безпеки, але не отрмала належної відповіді. При цьому серед вимог Росії - не вступ України у НАТО та нерозміщення іноземних військ на території України.

Небензя попросив колег надати докази, що РФ хоче напасти на Україну і зазначив, що Росія ніколи не називала цифру у 100 тис. військових на кордоні з Україною.

"Складно поянити, чому Україну накачують зброєю, це порушення резолюції Радбезу щодо миру у внутрішньоукраїнському конфлікті. За звітом ОБСЄ,  багато людей загинуло з обох боків від обстрілів, у тому числі цивільного населення", - додав він.

Небензя дорікаючи Заходу у створенні паніки навколо України, послався на слова Володимира Зеленського.

"Президент України просив країни заходу не роздмухувати паніку, бо це негативно впливає на економіку", - сказав він.

Представник РФ на Радбезі наголосив, що від американських військових загинули "сотні тисяч людей", а в арсеналі США є "примус і погрози".

"У 192 державах розміщувалися американські війська, а 750 американських баз розташовані у більш ніж 80 країнах світу. За кордоном - 175 тис. військових США. Обсяг військового бюджету США склав 778 млрд доларів. Російський - 61 млрд. Очевидна неспівставність погроз міжнароному миру і безпеці", - сказав Небензя.

Він сказав, що Росія "обома руками за врегулювання кризи" і для цього необхідна внутрішня воля Києва у тому, щоб реалізувати Мінські домовленості та встановити прямий діалог із Донецьком і Луганськом.

 

  • Нагадаємо, під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії гарантії про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.
  • 21 січня США заявили, що нададуть Росії свою відповідь на вимоги щодо "гарантій безпеки".
  • Адміністрація Байдена 26 січня направила Кремлю письмові відповіді на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки".
  • У Сенаті США розглядають можливість запровадження нових санкцій проти РФ до ймовірного вторгнення в Україну.
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