"США нагнітають напругу": РФ на засіданні Радбезу ООН закликала надати докази про 100 тис. військових на кордонах і плани щодо можливого вторгнення до України

Про це він сказав під час засідання Ради безпеки ООН, передає Еспресо.TV.



"Дехто може мати враження, що Росія боїться обговорювати ситуацію стосовно України і саме тому вона не голосувала і вимагала цього голосування. Ми не розуміємо, чому ми тут зібралися. Як я уже стверджував, на 17 лютого у нас заплановане засідання у річницю прийняття Мінських домовленостей, де ми можемо обговорити поточну ситуацію в Україні", - сказав представник РФ.



Небензя зазначив, що російські віськовослужбовці перебувають там, де і раніше у місцях дислокації, а не на кордоні України та РФ.



"Жодних доказів обвинувачень заходу про ескалацію немає. Вони (країни Заходу - ред.) роздмухали істерію настільки, що уже ввідчуваєтсья економічний вплив на Україну. Захід провокує ескалацію. Розмови про неминучу війну самі по собі є провокаційними. Ви наче хочете, щоб ці побоювання стали реальністю, незважаючи на те, що ми спростовуємо ці звинувачення. Жодних погроз із уст російських політиків чи діячів у цей час не прозвучало. Ми категорично відкидали ці плани і відкидаємо зараз. Усі, хто стверджують інше, вводять в оману", - додав представник Росії на Радбезі.



За його словами, все, що відбуваєтсья сьогодні - спроба вбити клин між РФ і Україною.



"Українцям промивають мізки, культивують русофобстькі настрої і привчають до думки, що не треба прагнути налагодження стосунків з РФ, а йти в ЄС і НАТО. Викликають розкол православних церков і роблять героїв із тих людей, які вбивали євреїв, поляків і росіян і ці деструктивні настрої не беруться до уваги західними колегами, вони хочуть запобігти братському добросусідству країн і народів, це створить дугу нестабільності. Ми не бачимо тут нічого нового. Намір розділяти і підкорювати властивий західним країнам давно", - сказав Небензя.



Представник Росії заявив, що США самі нагнітають напругу, тому що РФ наполягала б розпочати переговорний процес і забезпечити юридичні гарантії безпеки, але не отрмала належної відповіді. При цьому серед вимог Росії - не вступ України у НАТО та нерозміщення іноземних військ на території України.



Небензя попросив колег надати докази, що РФ хоче напасти на Україну і зазначив, що Росія ніколи не називала цифру у 100 тис. військових на кордоні з Україною.



"Складно поянити, чому Україну накачують зброєю, це порушення резолюції Радбезу щодо миру у внутрішньоукраїнському конфлікті. За звітом ОБСЄ, багато людей загинуло з обох боків від обстрілів, у тому числі цивільного населення", - додав він.



Небензя дорікаючи Заходу у створенні паніки навколо України, послався на слова Володимира Зеленського.



"Президент України просив країни заходу не роздмухувати паніку, бо це негативно впливає на економіку", - сказав він.



Представник РФ на Радбезі наголосив, що від американських військових загинули "сотні тисяч людей", а в арсеналі США є "примус і погрози".



"У 192 державах розміщувалися американські війська, а 750 американських баз розташовані у більш ніж 80 країнах світу. За кордоном - 175 тис. військових США. Обсяг військового бюджету США склав 778 млрд доларів. Російський - 61 млрд. Очевидна неспівставність погроз міжнароному миру і безпеці", - сказав Небензя.



Він сказав, що Росія "обома руками за врегулювання кризи" і для цього необхідна внутрішня воля Києва у тому, щоб реалізувати Мінські домовленості та встановити прямий діалог із Донецьком і Луганськом.





Нагадаємо, під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії гарантії про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.

21 січня США заявили, що нададуть Росії свою відповідь на вимоги щодо "гарантій безпеки".

Адміністрація Байдена 26 січня направила Кремлю письмові відповіді на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки".

У Сенаті США розглядають можливість запровадження нових санкцій проти РФ до ймовірного вторгнення в Україну.