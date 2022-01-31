Спільні навчання з Росією мають оборонний характер і не створюють загрози для України та країн ЄС, - Білорусь на засіданні Радбезу ООН

Про це він сказав під час засідання Ради безпеки ООН, передає Еспресо.TV.



"З урахуванням непростої ситуації керівники Білорусі і РФ прийняли рішення провести спільні заходи для того, щоб оцінити рівень боєготовності збройних сил, щоб вони могли гарантувати безпеку у рамках нашого військово-політичного альянсу. І відповідно, було вирішено у лютому провести готовність сил і засобів, у рамках чого активуються відповідні військові підрозділи", - сказав Рибаков.



За його словами, під час навчання військові відпрацьовують охорону важливих об'єктів, забезпечення оборони проти можливої агресії та антитерористичні заходи для безпеки союзної держави РФ та Білорусі. Тренування завершаться 20 лютого 2022 року.



"У нас завжди є спільні навчання, які завжди мають тільки оборонний характер і не створюють загрози ані для України, ані для сусідніх країн, ані для країн ЄС", - наголосив представник Білорусі.



Рибаков додав, що позиція країни у питанні збройного конфлікту на Сході України полягає у тому, що його не прийнятно розв'язувати силовими методами. Єдиний спосіб, за його словами, - виконання Мінських угод.



"Альтернативи Мінським угодам немає. І вони відіграють ключову роль у розв'язанні кризи. У рамках ТКГ ведеться діалог, і власне, тільки в такому форматі можна буде досягнути того, щоби конфлікт в Україні був успішно розв'язаний", - сказав Рибаков.



Він також нагадав, як днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна можлива лише у двох випадках: при нападі на Білорусь або при нападі на РФ. У інших випадках, за словами Рибакова, Білорусь підтримує мир і намагається досягти врегулювання конфліктів у регіоні.



"Ми готові надавати всю необхідну підтримку для мирного врегулювання конфлікту в Україні шляхом створення необхідних умов для роботи ТКГ та переговорів в усіх можливих форматах та варіантах", - йдеться у заяві.



Нагадаємо, Лукашенко заявив, що військові навчання з РФ пройдуть на західних і південних кордонах країни. Згодом у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що після спільних навчань "Союзна рішучість - 2022" у лютому війська РФ покинуть територію країни.

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