Про це Резніков написав у Twitter

"Мав честь зустрітися з Президентом Франції Емманюелем Макроном Відбулася дуже відверта та продуктивна розмова щодо нагальних оперативних потреб ЗСУ для самооборони від російського агресора. Франція з нами! Дякуємо Президенту та народу Франції за їхнє лідерство та непохитну підтримку", - повідомив голова українського оборонного відомства.

Нагадаємо, Олексій Резніков здійснює візит у Францію, в ході якого запланована зустріч з президентом Емманюелем Макроном та обговорення постачання Україні винищувачів F-16.

1 лютого Міністри оборони України та Франції підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для українських ППО

Також напередодні стало відомо, що Франція передасть Україні додаткові 12 САУ Caesar – загалом їх буде вже 30.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb