Резніков зустрівся з президентом Франції Макроном - обговорили оперативні потреби ЗСУ
Міністр оборони України Олексій Резніков в рамках офіційного візиту до Франції зустрівся з президентом країни Емманюелем Макроном
Про це Резніков написав у Twitter
"Мав честь зустрітися з Президентом Франції Емманюелем Макроном Відбулася дуже відверта та продуктивна розмова щодо нагальних оперативних потреб ЗСУ для самооборони від російського агресора. Франція з нами! Дякуємо Президенту та народу Франції за їхнє лідерство та непохитну підтримку", - повідомив голова українського оборонного відомства.
- Нагадаємо, Олексій Резніков здійснює візит у Францію, в ході якого запланована зустріч з президентом Емманюелем Макроном та обговорення постачання Україні винищувачів F-16.
- 1 лютого Міністри оборони України та Франції підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для українських ППО
- Також напередодні стало відомо, що Франція передасть Україні додаткові 12 САУ Caesar – загалом їх буде вже 30.
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