Про це сказав офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми зробимо все можливе, щоб наша підтримка України була максимальною. Сполучені Штати зробили найбільший внесок у фінансову, гуманітарну та військову підтримку України. Ми вже надали Україні військову допомогу на $17 млрд, щоб вона могла не лише захистити себе, а й відвоювати деякі зі своїх територій. І ми продовжуватимемо рухатися у цьому напрямку", - сказав він.

За його словами, американські війська не будуть безпосередньо залучені до військових дій в Україні, але "військову підтримку Україні у тих обсягах, яких вона потребує, надаватимуть стільки часу, скільки це буде потрібно".

Крім того, Кірбі прокоментував заяву лідера Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США Кевіна Маккарті й наголосив, що допомога України - це не питання захисту лише Києва.

"Питання в тому, що ми маємо підтримувати наших партнерів, забезпечуючи їм можливість захищати себе. Це питання не захисту Києва чи, скажімо, Слов’янська – це питання всієї європейської структури безпеки, яка істотно змінилася за останні вісім місяців. Ці вісім місяців обидві палати американського парламенту були об’єднані у підтримці наших зусиль, я впевнений, що нам вдасться зберегти підтримку України в Конгресі й надалі", - зазначив він.

19 жовтня лідер Республіканської партії палати представників Кевін Маккарті заявив, що республіканці готові відмовитися від допомоги США Україні наступного року, якщо вони здобудуть перемогу в проміжних виборах у Штатах. "Я думаю, що люди сидітимуть у рецесії, і вони не збираються виписувати Україні порожній чек. Вони просто не зроблять цього", - заявив він.

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