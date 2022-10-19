Результати виборів у США не вплинуть на рівень підтримки України, - представник Білого дому Кірбі
США й надалі надаватимуть військову та фінансову підтримку Україні, незалежно від того, якими будуть результати виборів
Про це сказав офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Ми зробимо все можливе, щоб наша підтримка України була максимальною. Сполучені Штати зробили найбільший внесок у фінансову, гуманітарну та військову підтримку України. Ми вже надали Україні військову допомогу на $17 млрд, щоб вона могла не лише захистити себе, а й відвоювати деякі зі своїх територій. І ми продовжуватимемо рухатися у цьому напрямку", - сказав він.
За його словами, американські війська не будуть безпосередньо залучені до військових дій в Україні, але "військову підтримку Україні у тих обсягах, яких вона потребує, надаватимуть стільки часу, скільки це буде потрібно".
Крім того, Кірбі прокоментував заяву лідера Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США Кевіна Маккарті й наголосив, що допомога України - це не питання захисту лише Києва.
"Питання в тому, що ми маємо підтримувати наших партнерів, забезпечуючи їм можливість захищати себе. Це питання не захисту Києва чи, скажімо, Слов’янська – це питання всієї європейської структури безпеки, яка істотно змінилася за останні вісім місяців. Ці вісім місяців обидві палати американського парламенту були об’єднані у підтримці наших зусиль, я впевнений, що нам вдасться зберегти підтримку України в Конгресі й надалі", - зазначив він.
- 19 жовтня лідер Республіканської партії палати представників Кевін Маккарті заявив, що республіканці готові відмовитися від допомоги США Україні наступного року, якщо вони здобудуть перемогу в проміжних виборах у Штатах. "Я думаю, що люди сидітимуть у рецесії, і вони не збираються виписувати Україні порожній чек. Вони просто не зроблять цього", - заявив він.
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