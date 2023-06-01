Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Російський суд оштрафував фонд Wikimedia, якому належить вікіпедія, ще на 3 млн. рублів за відмову видалити статтю з "фейками" про війну Росії проти України.

Зазначається, що це вже 11 штраф для Wikimedia Foundation.