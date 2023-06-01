РФ 11-й раз оштрафувала Вікіпедію за "фейки про СВО"
У четвер, 1 червня, Росія вже одинадцятий раз оштрафувала Вікіпедію за так звані фейки про "спеціальну воєнну операцію"
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
Російський суд оштрафував фонд Wikimedia, якому належить вікіпедія, ще на 3 млн. рублів за відмову видалити статтю з "фейками" про війну Росії проти України.
Зазначається, що це вже 11 штраф для Wikimedia Foundation.
- 1 листопада 2022 року московський суд вперше оштрафував американський фонд Wikimedia, якому належить "Вікіпедія", на 2 млн рублів за відмову видаляти "недостовірні відомості про спецоперацію в Україні".
- Роскомсвобода заявила, що від 24 лютого у Росії заблоковано понад 10 тисяч сайтів, які наважувались висловлювати альтернативну точку зору на події, пов'язані з війною в Україні.
- Роскомнадзор вже погрожував заблокувати "Русскую Википедию" за статтю про вторгнення в Україну.
- Путін обговорив з генеральним директором товариства "Знання" Максимом Древалем створення російської альтернативи Вікіпедії.
- 13 травня 2023 року Вікіпедія отримала черговий штраф у розмірі 2 млн рублів.
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