Суд у Москві оштрафував Wikimedia Foundation за відмову видаляти статті про війну в Україні
Суд оштрафував проєкт Wikimedia Foundation, який керує Вікіпедією, ще на 2 млн рублів за небажання видаляти "фейки" про російську армію з сайту енциклопедії
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на рішення суду.
Cуд Таганського району Москви зобов'язав проєкт Wikimedia Foundation сплатити адміністративний штраф у розмірі 2 млн рублів. Причиною стала відмова компанії видалити статті, пов'язані з війною в Україні та військовими злочинами армії РФ.
Зазначається, що у квітні російськомовній Вікіпедії надіслали попередження із вимогою видалили розділи зі статті про Володимира Путіна - "Відносини з Україною (2012 - теперішній час)" та "Після вторгнення в Україну (2022)". У другому розділі є підрозділ "Історичні аналогії із Гітлером", де дії Путіна в ході війни з Україною порівнюють з діями німецького диктатора під час Другої світової.
- Роскомсвобода заявила, що від 24 лютого у Росії заблоковано близько 3 тисяч сайтів, які наважувались висловлювати альтернативну точку зору на події, пов'язані з війною в Україні.
- Роскомнадзор вже погрожував заблокувати "Русскую Википедию" за статтю про вторгнення в Україну.
- Путін обговорив з генеральним директором товариства "Знання" Максимом Древалем створення російської альтернативи Вікіпедії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 38.12
-
EUR
Купівля 40.49Продаж 41.34
- Актуальне
- Важливе