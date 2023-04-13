Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на рішення суду.

Cуд Таганського району Москви зобов'язав проєкт Wikimedia Foundation сплатити адміністративний штраф у розмірі 2 млн рублів. Причиною стала відмова компанії видалити статті, пов'язані з війною в Україні та військовими злочинами армії РФ.

Зазначається, що у квітні російськомовній Вікіпедії надіслали попередження із вимогою видалили розділи зі статті про Володимира Путіна - "Відносини з Україною (2012 - теперішній час)" та "Після вторгнення в Україну (2022)". У другому розділі є підрозділ "Історичні аналогії із Гітлером", де дії Путіна в ході війни з Україною порівнюють з діями німецького диктатора під час Другої світової.