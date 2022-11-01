Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Раніше, 19 травня, Роскомнадзор вніс Wikimedia Foundation, якій належить онлайн-енциклопедія, до списку іноземних осіб, що здійснюють діяльність на території РФ. За указом Роскомнадзору, фондація мала відкрити у країні своє представництво і виконати ряд інших умов. За невиконання, уряд мав право застосувати обмежувальні заходи, аж до часткового або повного блокування ресурсу в Росії.

20 травня Роскомнадзор почав вимагати від "Вікіпедії" видалити два матеріали, розміщені в англомовній версії ресурсу. За заявою установи, статті містять недостовірну інформацію про проведення так званої спеціальної військової операції РФ в Україні.

23 серпня у Росії колишні автори російськомовної версії Вікіпедії запустили аналог, який перестав працювати першого ж дня.

23 жовтня в онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" виявили 86 тіньових проросійських редакторів, які були заблоковані через порушення етичного кодексу.

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