У Москві оштрафували "Вікіпедію" за "брехню" про війну в Україні
Московський суд оштрафував американський фонд Wikimedia, якому належить "Вікіпедія", на 2 млн рублів за відмову видаляти "недостовірні відомості про спецоперацію в Україні"
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Раніше, 19 травня, Роскомнадзор вніс Wikimedia Foundation, якій належить онлайн-енциклопедія, до списку іноземних осіб, що здійснюють діяльність на території РФ. За указом Роскомнадзору, фондація мала відкрити у країні своє представництво і виконати ряд інших умов. За невиконання, уряд мав право застосувати обмежувальні заходи, аж до часткового або повного блокування ресурсу в Росії.
20 травня Роскомнадзор почав вимагати від "Вікіпедії" видалити два матеріали, розміщені в англомовній версії ресурсу. За заявою установи, статті містять недостовірну інформацію про проведення так званої спеціальної військової операції РФ в Україні.
- 23 серпня у Росії колишні автори російськомовної версії Вікіпедії запустили аналог, який перестав працювати першого ж дня.
- 23 жовтня в онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" виявили 86 тіньових проросійських редакторів, які були заблоковані через порушення етичного кодексу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе