Повідомляється, що мережу виявив Інститут стратегічного діалогу та Центр аналізу соціальних медіа.

Відомо, що редакторів об’єднувало те, що всі вони в певний час редагували статті про російсько-українську війну. Усі виправлення цих редакторів створювали наративи у проросійську сторону.

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Для цього вони:

змінювали слова для мінімізації об’єктивності прозахідних версій і максимізації об’єктивності прокремлівських версій;

вводили теми, які схиляли історичний фон у бік проросійських наративів;

додавали кремлівські цитати й пресрелізи, щоб підсилити помітність проросійських аргументів і точок зору;

посилалися на російські державні ЗМІ.

Водночас у звіті дослідження зазначається, що довести координацію між заблокованими редакторами, а також знайти керівника можливої мережі редакторів важко. Однією з причин є те, що наразі немає прецедентів маніпуляцій уряду Вікіпедією.

13 червня Вікімедіа, якій належить Вікіпедія, подала апеляцію на рішення московського суду з вимогою видалити інформацію, пов’язану з російським вторгненням в Україну та заявив, що світ має знати факти війни.

20 липня роскомнагляд зобов'язав пошукові системи вказувати, що Вікіпедія порушує законодавство РФ через статті про війну проти України.

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