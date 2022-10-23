Порушення етичного кодексу: 86 тіньових проросійських редакторів могли редагувати статті у Вікіпедії
У онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" виявили 86 тіньових редакторів, які були заблоковані через порушення етичного кодексу
Повідомляється, що мережу виявив Інститут стратегічного діалогу та Центр аналізу соціальних медіа.
Відомо, що редакторів об’єднувало те, що всі вони в певний час редагували статті про російсько-українську війну. Усі виправлення цих редакторів створювали наративи у проросійську сторону.
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Для цього вони:
змінювали слова для мінімізації об’єктивності прозахідних версій і максимізації об’єктивності прокремлівських версій;
вводили теми, які схиляли історичний фон у бік проросійських наративів;
додавали кремлівські цитати й пресрелізи, щоб підсилити помітність проросійських аргументів і точок зору;
посилалися на російські державні ЗМІ.
Водночас у звіті дослідження зазначається, що довести координацію між заблокованими редакторами, а також знайти керівника можливої мережі редакторів важко. Однією з причин є те, що наразі немає прецедентів маніпуляцій уряду Вікіпедією.
- 13 червня Вікімедіа, якій належить Вікіпедія, подала апеляцію на рішення московського суду з вимогою видалити інформацію, пов’язану з російським вторгненням в Україну та заявив, що світ має знати факти війни.
- 20 липня роскомнагляд зобов'язав пошукові системи вказувати, що Вікіпедія порушує законодавство РФ через статті про війну проти України.
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