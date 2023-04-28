РФ 90 разів за добу обстріляла Запорізьку область: є руйнування
Росіяни 27 квітня 90 разів обстріляли Запорізьку область із артилерії, дронів і реактивних систем залпового вогню
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в телеграмі.
"За добу російські війська здійснили 90 обстрілів по 21 прифронтовому населеному пункту: 74 артилерійських ударів, 4 з РСЗВ та 12 атак із застосуванням БПЛА", - наголосив він.
Росіяни гатили по Оріхову, Гуляйполю, Новоданилівці, Преображенці, Залізничному, Кам'янському. Унаслідок ворожих атак є руйнування, проте люди вціліли.
- 26 квітня загарбники завдали 83 ударів по Запорізькій області, убили двох чоловіків і зруйнували 26 об'єктів.
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