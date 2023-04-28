Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в телеграмі.

"За добу російські війська здійснили 90 обстрілів по 21 прифронтовому населеному пункту: 74 артилерійських ударів, 4 з РСЗВ та 12 атак із застосуванням БПЛА", - наголосив він.

Росіяни гатили по Оріхову, Гуляйполю, Новоданилівці, Преображенці, Залізничному, Кам'янському. Унаслідок ворожих атак є руйнування, проте люди вціліли.