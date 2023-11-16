РФ атакувала Херсон, троє людей постраждало
Увечері 16 листопада російські окупанти масовано обстріляли Херсон
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Херсон – під масованим вогнем російської армії. Нині відомо про трьох постраждалих херсонців. Серед них 15-річна дівчина та її 52-річна родичка", - написав він.
Прокудін додав, що всіх доправили до лікарні та зазначив, що інформація уточнюється.
- 16 листопада зранку російські бойовики з самого ранку обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, також поранення отримала місцева жителька
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