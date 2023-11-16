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РФ атакувала Херсон, троє людей постраждало

16 листопада, 2023 четвер
20:17
Війна з Росією обстріл Херсона, наслідки

Увечері 16 листопада російські окупанти масовано обстріляли Херсон

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Херсон – під масованим вогнем російської армії. Нині відомо про трьох постраждалих херсонців. Серед них 15-річна дівчина та її 52-річна родичка", - написав він.

Прокудін додав, що всіх доправили до лікарні та зазначив, що інформація уточнюється.

  • 16 листопада зранку російські бойовики з самого ранку обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, також поранення отримала місцева жителька
Росія
Херсон
Херсонщина
окупанти
Військові новини
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