Окупанти зранку били по Херсону: загинув чоловік, поранена жінка

Про це повідомив Олександр Прокудін.

"Зранку російська армія бʼє по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє херсонців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що травми несуміжні з життям отримав місцевий 68-річний чоловік. Під час ворожої атаки він знаходився у будівлі.

Також до лікарні каретою "швидкої" доставили 54-річну жінку. У постраждалої вибухова травма та уламкове поранення чола і стегна.