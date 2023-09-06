РФ атакувала Запоріжжя: поранені щонайменше 2 людини, зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що росіяни атакували Запоріжжя о 10:24. Внаслідок влучання зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури, травмовано двох працівників підприємства.

"Також на цей час зафіксовано, що внаслідок вибухової хвилі у кількох багатоповерхівках та закладах освіти повилітали вікна", - додав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

На місці влучань наразі працюють відповідні служби.