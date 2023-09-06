РФ атакувала Запоріжжя: поранені щонайменше 2 людини, зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури
Російські терористи у середу, 6 вересня, завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя, внаслідок чого поранень зазнали щонайменше двоє людей. Також зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Зазначається, що росіяни атакували Запоріжжя о 10:24. Внаслідок влучання зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури, травмовано двох працівників підприємства.
"Також на цей час зафіксовано, що внаслідок вибухової хвилі у кількох багатоповерхівках та закладах освіти повилітали вікна", - додав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
На місці влучань наразі працюють відповідні служби.
- Уранці середи, 6 вересня, російські терористи здійснили удар по селу Нова Гнилиця Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий житель.
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