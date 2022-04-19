РФ б'є по наших містах ракетами, які Україна передала їй за Будапештським меморандумом, - Арестович
Росія застосовує проти України ракети, які отримала від нашої країни за умовами Будапештського меморандуму
Про це радник Офісі президента України Олексій Арестович заявив у етері національного телемарафону, повідомляє Еспресо.TV.
За його словами, ворог завдаватиме ракетних ударів до кінця війни, оскільки має суттєві запаси ракет, частини з яких отримав за умовами Будапештського меморандуму.
"Вони б'ють ракетами повітряного базування, які зокрема Україна передала їм за результатами Будапештського меморандуму. У цьому велика іронія полягає. І таких ракет у них ще сотні. Зважаючи, що в ракетному залпі зазвичай у них 5-12 ракет, не більше, ми можемо порахувати. скільки ракет в них залишилось ще", - розповів Арестович.
Будапештський меморандум - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України.
- 24 березня Пентагон заявив, що Росія за місяць війни випустила по Україні 1200 ракет.
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