РФ б'є по наших містах ракетами, які Україна передала їй за Будапештським меморандумом, - Арестович

Про це радник Офісі президента України Олексій Арестович заявив у етері національного телемарафону, повідомляє Еспресо.TV.

За його словами, ворог завдаватиме ракетних ударів до кінця війни, оскільки має суттєві запаси ракет, частини з яких отримав за умовами Будапештського меморандуму.

"Вони б'ють ракетами повітряного базування, які зокрема Україна передала їм за результатами Будапештського меморандуму. У цьому велика іронія полягає. І таких ракет у них ще сотні. Зважаючи, що в ракетному залпі зазвичай у них 5-12 ракет, не більше, ми можемо порахувати. скільки ракет в них залишилось ще", - розповів Арестович.

Будапештський меморандум - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України.

24 березня Пентагон заявив, що Росія за місяць війни випустила по Україні 1200 ракет.

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