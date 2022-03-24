Росія за місяць війни випустила 1200 ракет по Україні, але в неї залишилось ще багато

Про це заявили у Міністерстві оборони США, про це пише ABC News, повідомляє «Еспресо».

У Пентагоні стверджують, що найменше росіяни використовують крилаті ракети, оскільки їх мало, хоча все ще вони мають понад 50% тих запасів, які зібрали до початку війни. "Вони все ще мають значну кількість крилатих ракет наземного запуску, балістичні ракети малої дальності та балістичні ракети середньої дальності", - заявили в Міноборони США.

Незважаючи на те, що російські військові витратили велику кількість ракет, підготовлених для вторгнення в Україну, у них ще залишилося дуже багато, із класу «земля-повітря» та крилаті – стверджують американські військові.

ЗСУ вже збили 108 літаків та 125 гвинтокрилів окупантів

Восени Путін обіцяв розгорнути крилаті ракети в бік ЄС.

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