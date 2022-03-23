Окупанти втратили 15,6 тис. військових, 517 танків, 124 гелікоптери і понад сотню літаків, – Генштаб

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Крім того, станом на 23 березня ворог втратив:

танків ‒ 517 одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 1578,

артилерійських систем – 267,

РСЗВ - 80,

засобів ППО - 47,

літаків – 101,

гелікоптерів – 124,

автомобільної техніки - 1008,

кораблів / катерів - 4,

цистерн з ПММ - 70,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42,

спеціальної техніки - 15.

Дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, окупанти активно застосовують ракети й авіацію, у Білорусі військова техніка РБ і РФ переміщується до українського кордону, а небайдужі білоруси частково вивели з ладу залізничне сполучення між Україною та Білоруссю.