Окупанти втратили 15,6 тис. військових, 517 танків, 124 гелікоптери і понад сотню літаків, – Генштаб
Російські війська продовжують зазнавати втрат. З 24 лютого по 23 березня орієнтовно загинуло 15,6 тис. окупантів.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Крім того, станом на 23 березня ворог втратив:
- танків ‒ 517 одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 1578,
- артилерійських систем – 267,
- РСЗВ - 80,
- засобів ППО - 47,
- літаків – 101,
- гелікоптерів – 124,
- автомобільної техніки - 1008,
- кораблів / катерів - 4,
- цистерн з ПММ - 70,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42,
- спеціальної техніки - 15.
Дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
- Нагадаємо, окупанти активно застосовують ракети й авіацію, у Білорусі військова техніка РБ і РФ переміщується до українського кордону, а небайдужі білоруси частково вивели з ладу залізничне сполучення між Україною та Білоруссю.
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