РФ через диверсії посилює захист залізниці в окупованому Криму, - рух "Атеш"

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Окупанти посилюють захист залізничних потягів через постійні диверсії. Останніми днями надійшли відомості про додаткові заходи безпеки, які запровадила рашистська транспортна поліція в низці міст і пунктів: Джанкой, Керч, Феодосія і Сімферополь", - йдеться у повідомленні.

Агенти руху інформують, що окупанти мобілізують додатковий особовий склад, щоб забезпечити супровід для вантажів та пасажирських складів. Водночас у технічному секторі також посилили заходи безпеки: там постійно чергують оперативники.

"На станції "Сімферополь" також запроваджено посилений режим несення служби, з особливою увагою до контролю фото та відеозаписів", - зазначили партизани.

Як вважають у русі "Атеш", безпекові заходи посилили через "постійні диверсії" та спроби порушення безпеки залізничних об'єктів.

"Заходи посилення безпеки свідчать про серйозну занепокоєність окупантів щодо безпеки залізничних перевезень і підкреслюють важливість забезпечення стабільності та надійності транспортної інфраструктури в даному регіоні", - наголосили у русі.