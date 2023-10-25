РФ через диверсії посилює захист залізниці в окупованому Криму, - рух "Атеш"
Російська армія посилює захист залізничних потягів у тимчасово окупованому Криму: відомо про додаткові безпекові заходи на залізницях у Феодосії, Сімферополі, Джанкої та Керчі
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
"Окупанти посилюють захист залізничних потягів через постійні диверсії. Останніми днями надійшли відомості про додаткові заходи безпеки, які запровадила рашистська транспортна поліція в низці міст і пунктів: Джанкой, Керч, Феодосія і Сімферополь", - йдеться у повідомленні.
Агенти руху інформують, що окупанти мобілізують додатковий особовий склад, щоб забезпечити супровід для вантажів та пасажирських складів. Водночас у технічному секторі також посилили заходи безпеки: там постійно чергують оперативники.
"На станції "Сімферополь" також запроваджено посилений режим несення служби, з особливою увагою до контролю фото та відеозаписів", - зазначили партизани.
Як вважають у русі "Атеш", безпекові заходи посилили через "постійні диверсії" та спроби порушення безпеки залізничних об'єктів.
"Заходи посилення безпеки свідчать про серйозну занепокоєність окупантів щодо безпеки залізничних перевезень і підкреслюють важливість забезпечення стабільності та надійності транспортної інфраструктури в даному регіоні", - наголосили у русі.
- У міноборони Британії вважають, що Кримський міст залишається життєво важливою ланкою в підтримці російської окупації Криму та її сил на півдні України. Натомість РФ не впевнена у захисті мосту через українські винаходи.
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