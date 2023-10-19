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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни не впевнені у захисті Кримського мосту через винахідливість українських військ та спецслужб, - британська розвідка

Росіяни не впевнені у захисті Кримського мосту через винахідливість українських військ та спецслужб, - британська розвідка

19 жовтня, 2023 четвер
09:26
Війна з Росією Кримський міст

Кримський міст залишається життєво важливою ланкою в підтримці російської окупації Криму та її сил на півдні України. Натомість РФ не впевнена у захисті мосту через українські винаходи

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 14 жовтня віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що пошкодження, які завдала Україна в липні 2023 року по Кримському мосту, були усунені достроково.

"Незважаючи на те, що міст повністю функціонує, його використання залишається обмеженим через процедури, запровадженні після першої української атаки в жовтні 2022 року. Вантажівки та паливо продовжують перевозити поромами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає розвідка, Кримський міст залишатиметься життєво важливою ланкою в підтримці російської окупації Криму та її сил на півдні України. Однак зараз він значив великим тягарем на безпеку, що вимагає багатокомпонентного захисту, включаючи використання систем протиповітряної оборони та екіпажів, які інакше були б розгорнуті в іншому місці.

"Впевненість російських сил безпеки у своїй здатності захистити цю велику та вразливу структуру й надалі перебуватиме під загрозою через винахідливість українських військових та служб безпеки", - додали у розвідці.

Крим
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Велика Британiя
Кримський міст
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