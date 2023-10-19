Росіяни не впевнені у захисті Кримського мосту через винахідливість українських військ та спецслужб, - британська розвідка
Кримський міст залишається життєво важливою ланкою в підтримці російської окупації Криму та її сил на півдні України. Натомість РФ не впевнена у захисті мосту через українські винаходи
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що 14 жовтня віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що пошкодження, які завдала Україна в липні 2023 року по Кримському мосту, були усунені достроково.
"Незважаючи на те, що міст повністю функціонує, його використання залишається обмеженим через процедури, запровадженні після першої української атаки в жовтні 2022 року. Вантажівки та паливо продовжують перевозити поромами", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає розвідка, Кримський міст залишатиметься життєво важливою ланкою в підтримці російської окупації Криму та її сил на півдні України. Однак зараз він значив великим тягарем на безпеку, що вимагає багатокомпонентного захисту, включаючи використання систем протиповітряної оборони та екіпажів, які інакше були б розгорнуті в іншому місці.
"Впевненість російських сил безпеки у своїй здатності захистити цю велику та вразливу структуру й надалі перебуватиме під загрозою через винахідливість українських військових та служб безпеки", - додали у розвідці.
- Увечері 12 жовтня окупаційна влада Севастополя оголосила повітряну тривогу, в місцевих пабліках писали про роботу ППО та нібито збиту ракету.
- У п'ятницю, 13 жовтня, Служба безпеки спільно з Військово-морськими силами атакували морськими дронами ракетоносій "Буян" і корабель "Павел Державин" у тимчасово захопленому Севастополі.
- 13 жовтня партизани руху "Атеш" зафіксували переміщення російської старої військової техніки з Криму.
- 14 жовтня у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що росіяни готуються до оборони в Криму.
- Наталія Гуменюк заявила, що окупанти не можуть використовувати Кримський міст для руху важкої техніки, його постійно доводиться перекривати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.58Продаж 40.69
- Актуальне
- Важливе