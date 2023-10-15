Гуменюк про те, як працює Кримський міст: "Переходить в режим непрацюючого"
Окупанти не можуть використовувати Кримський міст для руху важкої техніки, його постійно доводиться перекривати
Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк в етері телеканалу "Еспресо".
"Кримський міст, як його називають окупанти, знову переходить в режим непрацюючого, бо його постійно доводиться перекривати. Хоч окупанти хизуються тим, що готові його остаточно полагодити і завершити роботи, але пропускна спроможність від цього не підвищується", - зазначила керівниця пресцентру.
Бавовняний сезон в Криму триває, тому стимул виїжджати для тих, хто приїхав є досить потужним, каже Гуменюк.
"Траси насичені цивільним транспортом. Ворог намагається розмежовувати цивільний транспорт військовим і саме так підтягує сили та резерви з Криму на Лівий берег та Запорізький напрямок, постачаючи туди посилення. Тим не менш, мости вони так і не можуть використовувати для руху важкої техніки та перевезення боєприпасів. Там тільки жива сила може переїжджати і невеликими партіями", - додала Наталя Гуменюк.
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