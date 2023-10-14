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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни готуються до оборони в окупованій частині Херсонщини та Криму, - ISW

14 жовтня, 2023 субота
06:15
Війна з Росією окупанти орки

Російські війська проводять оборонні приготування в окупованій частині Херсонській області та Криму на тлі стурбованості майбутньою можливою спробою ЗСУ перетнути річку Дніпро

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

13 жовтня російські джерела, включно з їхнім міноборони, заявили, що українські Сили оборони продовжують зусилля з укріплення довгострокових позицій на островах річки Дніпро та лівому березі Херсонської області. 

Український військовий оглядач Костянтин Машовець каже, що російські війська активно облаштовують передові позиції, мінують та будують інженерні укріплення на лівому березі Дніпра. 

Також зазначається, що окупанти заклали щонайменше три мінні поля поблизу Каховки (65 км на північний схід від Херсона) та Малокаховки (61 км на північний схід від Херсона) і швидко відновлюють Керченський міст, щоб підтримати матеріально-технічне забезпечення російських військ на півдні України взимку.

Машовець заявив, що російське військове командування коригує свою позицію на херсонському та кримському напрямках у відповідь на занепокоєння щодо можливості широкомасштабного форсування Дніпра та розвитку українського контрнаступу на Крим. 

Військовий оглядач наголосив, що російське командування посилило угруповання військ "Дніпро" і Гвардію Криму, основні сили, що обороняються на цій ділянці фронту, частинами російського 70-го гвардійського мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія Південного військового округу та інші російські підрозділи, що базуються в Криму).

Аналітики додають, що загальна чисельність російських військ, які обороняються на цьому напрямку, становить понад 75 тисяч осіб, включаючи мобілізованих українців з тимчасово окупованих територій Криму, Запорізької та Херсонської областей.

Крім цього, військове командування РФ формує на кримському напрямку нові підрозділи з мобілізованих. 

  • Також експерти зазначали, що російські спроби атакувати Авдіївку Донецької області минулої доби провалилися – їх наступ може перетворитись у "биття в бетонну стіну".

Україна
Росія
Крим
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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