Росіяни перекидають стару військову техніку з Криму, ймовірно, на Херсонський напрямок, - рух Атеш

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Вказано, що агент руху зафіксував приміщення старої важкої російської військової техніки, а саме танка та бензовоза, трасою М17-Е97, яка проходить територією Криму та Херсонської області.

Фото: t.me/atesh_ua

"Ймовірно її везуть на Херсонський напрямок. У ворога наростає панічний настрій. Вони готуються до потужного удару України на згаданій ділянці фронту", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що передали інформацію про переміщення техніки "до відповідних установ для подальших ліквідацій".