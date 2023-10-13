Росіяни перекидають стару військову техніку з Криму, ймовірно, на Херсонський напрямок, - рух Атеш
Партизани руху "Атеш" зафіксували переміщення російської старої військової техніки: окупанти перекидають її з Криму, ймовірно, на Херсонський напрямок
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Вказано, що агент руху зафіксував приміщення старої важкої російської військової техніки, а саме танка та бензовоза, трасою М17-Е97, яка проходить територією Криму та Херсонської області.
Фото: t.me/atesh_ua
"Ймовірно її везуть на Херсонський напрямок. У ворога наростає панічний настрій. Вони готуються до потужного удару України на згаданій ділянці фронту", - йдеться у повідомленні.
Партизани зазначили, що передали інформацію про переміщення техніки "до відповідних установ для подальших ліквідацій".
- Раніше партизанський рух "Атеш" повідомив, що фіксує підготовку російської армії до оборони тимчасово окупованого Маріуполя.
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