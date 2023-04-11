РФ двічі від ранку відкрила вогонь по прикордонню Сумщини

Про це інформує ОК "Північ".

Російські війська обстрілювали поблизу села Ходине Шосткинського району Сумської області. Оборонці зафіксували три приходи ворожих снарядів з 11:20 до 11:30.

Рашисти вели вогонь з міномета 120 мм, припускають українські військові.

Також з 11:10 до 11:30 противник обстрілював неподалік села Бунякине Конотопського району Сумщини. Відомо про сім приходів, ймовірно, з міномета 120 мм.

Унаслідок російського вогню, попередньо, ніхто серед місцевого населення не постраждав. Про пошкодження інфраструктури інформація не надходила.