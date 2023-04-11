РФ двічі від ранку відкрила вогонь по прикордонню Сумщини
У вівторок, 11 квітня, російські війська випустили щонайменше 10 снарядів із мінометів. Прильоти зафіксували неподалік прикордоння Сумської області
Про це інформує ОК "Північ".
Російські війська обстрілювали поблизу села Ходине Шосткинського району Сумської області. Оборонці зафіксували три приходи ворожих снарядів з 11:20 до 11:30.
Рашисти вели вогонь з міномета 120 мм, припускають українські військові.
Також з 11:10 до 11:30 противник обстрілював неподалік села Бунякине Конотопського району Сумщини. Відомо про сім приходів, ймовірно, з міномета 120 мм.
Унаслідок російського вогню, попередньо, ніхто серед місцевого населення не постраждав. Про пошкодження інфраструктури інформація не надходила.
- Впродовж 10 квітня російські агресори здійснили 9 обстрілів 5 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 118 прильотів.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 11 квітня привітав українців з річницею деокупації Сумщини та опублікував відео того, як українські воїни звільняли регіон від росіян.
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