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Залужний в річницю деокупації Сумщини показав, як звільняли регіон від окупантів

11 квітня, 2023 вiвторок
14:24
війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 11 квітня привітав українців з річницею деокупації Сумщини та опублікував відео того, як українські воїни звільняли регіон від росіян

Відповідний пост він опублікував у телеграмі.

Залужний зазначив, що 11 квітня минулого року ЗСУ повністю відновили контроль над держкордоном на Сумщині.

"11 квітня 2022 року було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області. Сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували область. Міста і села Сумщини зупинили противника на шляху до столиці. Окупанти зазнали відчутних втрат у живій силі та військовій техніці", - йдеться у повідомленні.

  • У неділю, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський оприлюднив привітання на честь річниці звільнення Київщини.
Сумщина
Валерій Залужний
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2023, вiвторок
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