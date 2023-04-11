Залужний в річницю деокупації Сумщини показав, як звільняли регіон від окупантів

Відповідний пост він опублікував у телеграмі.

Залужний зазначив, що 11 квітня минулого року ЗСУ повністю відновили контроль над держкордоном на Сумщині.

"11 квітня 2022 року було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області. Сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували область. Міста і села Сумщини зупинили противника на шляху до столиці. Окупанти зазнали відчутних втрат у живій силі та військовій техніці", - йдеться у повідомленні.