Залужний в річницю деокупації Сумщини показав, як звільняли регіон від окупантів
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 11 квітня привітав українців з річницею деокупації Сумщини та опублікував відео того, як українські воїни звільняли регіон від росіян
Відповідний пост він опублікував у телеграмі.
Залужний зазначив, що 11 квітня минулого року ЗСУ повністю відновили контроль над держкордоном на Сумщині.
"11 квітня 2022 року було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області. Сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували область. Міста і села Сумщини зупинили противника на шляху до столиці. Окупанти зазнали відчутних втрат у живій силі та військовій техніці", - йдеться у повідомленні.
- У неділю, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський оприлюднив привітання на честь річниці звільнення Київщини.
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