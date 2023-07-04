Про це інформує партизанський рух "Атеш".

"РФ фактично перетворила завод на військову частину: на території є системи ППО, розгорнуті значні сили Нацгвардії, все повністю заміновано. Працівників масово звільняють, виробництво практично зупинилося", - йдеться в заяві.

За інформацією руху, рашисти планують перетворити хімічне підприємство "Кримський Титан" на оборонну позицію.

"Вони готові шантажувати цілий світ та Україну новою екологічною катастрофою. На місцеве населення та екологію їм плювати", - додають у повідомленні.

Що відомо про ситуацію на заводі "Кримський Титан"

Інформація про замінування хімічного підприємства з'явилася 31 травня.

На початку червня з'явилася інформація про замінування "Кримського титану". Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин і є небезпечним для людей і довкілля.

21 червня речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що у разі підриву окупантами "Кримського титану" передусім постраждають самі російські військові, але також може зачепити сусідні Молдову, Румунію та Туреччину.