РФ фактично перетворила "Кримський титан" на військову частину, - рух "Атеш"
На тимчасово окупованій території Криму російська армія фактично перетворила завод "Титан" на військову частину
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
"РФ фактично перетворила завод на військову частину: на території є системи ППО, розгорнуті значні сили Нацгвардії, все повністю заміновано. Працівників масово звільняють, виробництво практично зупинилося", - йдеться в заяві.
За інформацією руху, рашисти планують перетворити хімічне підприємство "Кримський Титан" на оборонну позицію.
"Вони готові шантажувати цілий світ та Україну новою екологічною катастрофою. На місцеве населення та екологію їм плювати", - додають у повідомленні.
Що відомо про ситуацію на заводі "Кримський Титан"
Інформація про замінування хімічного підприємства з'явилася 31 травня.
На початку червня з'явилася інформація про замінування "Кримського титану". Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин і є небезпечним для людей і довкілля.
21 червня речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що у разі підриву окупантами "Кримського титану" передусім постраждають самі російські військові, але також може зачепити сусідні Молдову, Румунію та Туреччину.
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