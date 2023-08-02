РФ готує дискредитаційні кампанії про Україну в Німеччині, Франції, Ізраїлі та США, - розвідка

Про це з посиланням на ГУР повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Російські пропагандисти заготували чергові наративи. Ворог прагне підірвати довіру до України з боку міжнародних партнерів і розпалити внутрішньополітичну ворожнечу.

"Головна мета – переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви та протистояння в антипутінській коаліції, створити враження, що є інші "важливіші" проблеми", - йдеться у повідомленні.

Дискредитаційні кампанії про Україну заплановані в Німеччині, Франції, Ізраїлі та США.

"Теми, які пропонується поширювати серед цільових аудиторій: "Африканці: "Франція, забирайся", ласкаво просимо, Росія", "Тихоокеанські танці Макрона на граблях", "Економіку Німеччини очікує обвал" та "Криза вже прийшла у кожну оселю".

Також відомо про теми, якими росіяни хочуть атакувати інформаційний простір України: "Хто хабарі бере, а хто на фронт йде", "Політичний спаринг: коли почнеться бій?", "Тушіть світло – виборів не буде", "Так військовий чи мирний час?" тощо.