РФ готує кібератаки на українські держустанови та енергосистему, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

"Це широкомасштабна кампанія, спрямована на численні українські державні установи, включаючи внутрішні справи - національну поліцію - та їх комунальні підприємства", - сказав Дмитро Альперович, провідний дослідник російської кіберактивності та голова дослідницької групи Silverado Policy Accelerator у Вашингтоні.

Як передає видання, американські чиновники отримали інформацію від секретної розвідки і зазначили, що мета Росії - виставити Володимира Зеленського невмілим і беззахисним, і, можливо, надати привід для вторгнення та скинути український уряд. Кібератаки можуть передувати фізичному вторгненню, однак чиновники не впевнені, що Путін прийняв остаточне рішення про новий напад на Україну.

Розвідка поінформувала, що Путін якщо і розпочне кібератаку, то це станеться наприкінці першого тижня січня 2022 року.

У виданні зазначили, що для того, аби підготувати Україну до можливих хакерських атак, США та Велика Британія відправили своїх експертів з кібервійни.



Також у матеріалі нагадали про атаку російських хакерів на українську енергосистему у 2015 році, коли дистанційно вони вимикали одну електростанцію за іншою. Схожа ситуація сталася у Києві у 2016 році.

Нагадаємо, Служба безпеки України під час спецоперацій з початку 2021 року нейтралізувала 12 ботоферм, організованих російськими спецслужбами. Їхня пропагандистська потужність налічувала 60 тис. акаунтів.

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