РФ готується до затяжної війни проти України та прагне відсвяткувати перемогу 9 травня, - Центр при РНБО

Про це заявили в Центрі протидії дезінформації.



"Центр протидії дезінформації при РНБО України: Росія готується до затяжної війни в Україні. Російська пропаганда активно поширює тези: "перший етап спецоперації продемонстрував результати", "денацифікація йде за планом", "Донбас може розраховувати на безпеку"", - зауважили в ЦПД.



У Центрі при РНБО назвали очевидним те, що відведення російських військових на Київщині та Чернігівщині є передислокацією.



"Як повідомляє CNN з посиланням на дані розвідки США, зараз Росія зміщує акцент, щоб продемонструвати перемогу 9 травня на Сході України . Але це будуть лише проміжні підсумки затяжної війни, оскільки Путін націлений святкувати власну перемогу 9 травня незалежно від того, якою буде реальна ситуація в Україні", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.



У ЦПД додали, що Україна усвідомлює, що навіть попри санкцій і невдачі бліцкриґу РФ не полишить спроб захопити всю країну, а зміщення поля бою не означає припинення російських повітряних атак ракетами великої дальності та літаками по всій іншій частині України.



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