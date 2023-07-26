Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк в етері Еспресо.

"Росіяни не ставлять собі за мету створити із Чорного моря своє внутрішнє, бо не можуть. Їхнє завдання - блокувати українські порти, знищувати інфраструктуру. Вони хочуть позбавити нас виходу до моря", - наголосив він.

Журналіст зауважив, що росіяни не приховують своїх намірів. Для того, щоб посунути ворога, треба, зокрема, залучати дипломатію. Роман Цимбалюк зазначив, що розблокувати порти може Туреччина. Те, що вона поки не поспішає це робити, не означає, що країна не ухвалить відповідного рішення згодом.

Журналіст додав, що ситуацію можуть виправити лише держави НАТО, адже наявних в України ресурсів для такого замало.