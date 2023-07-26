РФ хоче позбавити Україну виходу до Чорного моря, - журналіст Цимбалюк
Росія прагне не зробити Чорне море своїм внутрішнім, а позбавити Україну виходу до нього
Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк в етері Еспресо.
"Росіяни не ставлять собі за мету створити із Чорного моря своє внутрішнє, бо не можуть. Їхнє завдання - блокувати українські порти, знищувати інфраструктуру. Вони хочуть позбавити нас виходу до моря", - наголосив він.
Журналіст зауважив, що росіяни не приховують своїх намірів. Для того, щоб посунути ворога, треба, зокрема, залучати дипломатію. Роман Цимбалюк зазначив, що розблокувати порти може Туреччина. Те, що вона поки не поспішає це робити, не означає, що країна не ухвалить відповідного рішення згодом.
Журналіст додав, що ситуацію можуть виправити лише держави НАТО, адже наявних в України ресурсів для такого замало.
- Рада Україна – НАТО зібралася в середу, 26 липня, щоб розглянути серйозну безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні після одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН і Туреччини. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг скликав зустріч на прохання президента України Володимира Зеленського. Це друге засідання Ради Україна – НАТО після її інавгураційного засідання на Вільнюському саміті на початку липня. До послів НАТО та запрошеної Швеції у режимі відеоконференції приєдналися Олександр Кубраков, віцепрем’єр-міністр України та міністр у справах громад, територій та інфраструктури, а також заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
- НАТО та члени Альянсу посилили спостереження й розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.
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