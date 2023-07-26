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НАТО посилить спостереження та розвідку в Чорноморському регіоні після виходу РФ із "зернової угоди"

26 липня, 2023 середа
18:26
Світ НАТО, державний прапор України

НАТО та члени Альянсу посилюють спостереження й розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників

Про це повідомили на офіційному сайті Альянсу за підсумками засідання Ради Україна – НАТО.

Посилити спостереження й розвідку вирішили після виходу РФ із "зернової угоди".Як додали в Альянсі, починаючи з минулого року у відповідь на агресивну війну Росії проти України НАТО вже значно збільшило свою присутність у регіоні, зокрема за допомогою двох нових багатонаціональних бойових груп у Болгарії та Румунії.

"Росія продовжує демонструвати повну неповагу до міжнародного права та до людей у всьому світі, які залежать від українського зерна. Росія погрожує цивільним кораблям, тероризує мирні міста та знищує частини світової культурної спадщини своїми жорстокими ударами. НАТО єдине. Ми солідарні з нашими чорноморськими союзниками, ми продовжуватимемо захищати один одного і підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія несе повну відповідальність за свої небезпечні дії в Чорноморському регіоні. Вона має припинити використовувати голод як зброю та загрожувати продовольчою нестабільністю найуразливішим людям у світі. 

"Дії Росії також становлять значні ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО. Союзники посилюють підтримку України та посилюють нашу пильність. Ми як і раніше готові захищати кожен дюйм території Альянсу від будь-якої агресії", – додав він.

Члени НАТО й Україна засудили рішення Росії вийти з Чорноморської зернової угоди та її свідому спробу зупинити український сільськогосподарський експорт, від якого залежать сотні мільйонів людей у всьому світі. Також вони засудили нещодавні ракетні атаки Росії на Одесу, Миколаїв та інші портові міста, зокрема атаку російських безпілотників на українське зерносховище в портовому місті Рені на Дунаї неподалік румунського кордону. 

  • Рада Україна – НАТО зібралася в середу, 26 липня, щоб розглянути серйозну безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні після одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН і Туреччини. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг скликав зустріч на прохання президента України Володимира Зеленського 
  • Це друге засідання Ради Україна – НАТО після її інавгураційного засідання на Вільнюському саміті на початку липня. До послів НАТО та запрошеної Швеції у режимі відеоконференції приєдналися Олександр Кубраков, віцепрем’єр-міністр України та міністр у справах громад, територій та інфраструктури, а також заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
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