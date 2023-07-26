Про це повідомили на офіційному сайті Альянсу за підсумками засідання Ради Україна – НАТО.

Посилити спостереження й розвідку вирішили після виходу РФ із "зернової угоди".Як додали в Альянсі, починаючи з минулого року у відповідь на агресивну війну Росії проти України НАТО вже значно збільшило свою присутність у регіоні, зокрема за допомогою двох нових багатонаціональних бойових груп у Болгарії та Румунії.

"Росія продовжує демонструвати повну неповагу до міжнародного права та до людей у всьому світі, які залежать від українського зерна. Росія погрожує цивільним кораблям, тероризує мирні міста та знищує частини світової культурної спадщини своїми жорстокими ударами. НАТО єдине. Ми солідарні з нашими чорноморськими союзниками, ми продовжуватимемо захищати один одного і підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія несе повну відповідальність за свої небезпечні дії в Чорноморському регіоні. Вона має припинити використовувати голод як зброю та загрожувати продовольчою нестабільністю найуразливішим людям у світі.

"Дії Росії також становлять значні ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО. Союзники посилюють підтримку України та посилюють нашу пильність. Ми як і раніше готові захищати кожен дюйм території Альянсу від будь-якої агресії", – додав він.

Члени НАТО й Україна засудили рішення Росії вийти з Чорноморської зернової угоди та її свідому спробу зупинити український сільськогосподарський експорт, від якого залежать сотні мільйонів людей у всьому світі. Також вони засудили нещодавні ракетні атаки Росії на Одесу, Миколаїв та інші портові міста, зокрема атаку російських безпілотників на українське зерносховище в портовому місті Рені на Дунаї неподалік румунського кордону.