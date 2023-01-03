РФ має пройти процес денацифікації, як колись Німеччина, - посол України в Берліні

Про це він заявив у інтерв'ю виданню "Європейська правда".

"Ми запропонували процес денацифікації, до якого росіяни повинні прийти", - відзначив Макєєв.

Він розповів, що німці почали розуміти, що війна в Україні - це не тільки атака Путіна, до неї причетні й інші росіяни.

"Важлива штука відбулася у формулюваннях та в словах. Багато німців ще кілька місяців тому говорили, що війна в Україні не росіян, а війна Путіна. Це вже змінюється і ми постійно говоримо про це. Це не Путін вбиває, не Путін ґвалтує, не Путін застосовує тортури - це росіяни", - заявив він.

Макєєв наголосив на необхідності "покаяння" для Росії за німецьким зразком, аби вона довела власну цивілізованість та демократичність.

"Тому що покаяння, через яке пройшла Німеччина, - це чудовий зразок того, через що має пройти Росія, якщо хтось сподівається, що РФ ще може бути цивілізованою та демократичною", - пояснює дипломат.

Він також додав, що денацифікація Росії ще не означатиме примирення з Україною.

У своєму зверненні до Європарламенту 14 грудня Володимир Зеленський розповів про масове знищення Росією міст на Донбасі та закликав збільшити зусилля щодо спецтрибуналу для країни-терориста.

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