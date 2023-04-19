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РФ може готувати диверсії в Північному морі на випадок війни з НАТО, – розслідування

19 квітня, 2023 середа
22:09
Світ судно "Адмірал Володимирський"

Росія використовує військові та цивільні судна в Північному морі для збору даних про розташування морських вітряних електростанцій, газопроводів, інтернет-кабелів тощо

Про це йдеться у спільному розслідуванні суспільних мовників Данії (DR), Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (Yle), опублікованому в середу, 19 квітня.

Журналісти відстежили десятки російських дослідницьких і рибальських суден, маршрути яких регулярно пролягали поблизу нафтових і газових родовищ, вітрових електростанцій та електростанцій, а також недалеко від військових полігонів, зокрема під час навчань НАТО. За інформацією розвідки й експертів, Росія має намір створити карту інфраструктури в морі у водах навколо Данії та скандинавських країн, залучаючи для цього військові й цивільні кораблі.

Як зазначив керівник норвезької розвідки Нільс Андреас Стенсонес, надводні та підводні цивільні й військові судна для цього збирають інформацію в рамках програми GUGI. Вони виявляють, що лежить на дні моря і як пов’язана інфраструктура чотирьох країн. Андреас Стенсонес, якого цитує NRK, заявив, що розвідувальна діяльність проводилася "на додаток до звичайної комерційної діяльності [рибальських човнів]".

За даними норвезької громадської телерадіокомпанії NRK, щонайменше 50 цивільних кораблів брали участь у місіях зі збору розвідданих у північних водах за останні десять років.

Журналісти фінського громадського мовника Yle дослідили, як океанографічне дослідницьке судно "Адмірал Володимирський" використали для нанесення на карту критичної інфраструктури на дні Північного моря.

За словами експертів і представників розвідки, ці розвідувальні місії можуть стати першим кроком до диверсій на критично важливих об’єктах інфраструктури, таких як телекомунікаційні кабелі чи офшорні вітряні електростанції. Вони висловили припущення, що РФ може готувати такі диверсії на випадок війни з НАТО.

"У разі конфлікту із Заходом вони готові і знають, куди втрутитися, якщо хочуть паралізувати данське суспільство", – сказав у коментарі журналістам керівник контррозвідки Данії Андерс Хенріксен. А Нільс Андреас зауважив, що це завдання для РФ є стратегічним і контролюється безпосередньо з Москви. 

Журналісти отримали перехоплені переговори російського флоту, які засвідчили, що в північних водах плавають російські "кораблі-привиди". Вони вимкнули систему автоматичної ідентифікації й не повідомляють про своє розташування. У розслідуванні йдеться про один з них – корабель ВМС Росії "Адмірал Володимирський". Офіційно він займається морськими дослідженнями, проте його також використовують для розвідки, йдеться в розслідуванні. Журналісти з’ясували, що минулого листопада судно протягом місяця перебувало поблизу семи вітрових електростанцій біля узбережжя Британії та Нідерландів. Коли до нього наблизилися журналісти на гумовому човні, на палубу вийшли кілька чоловіків із закритими обличчями, серед яких чоловік у бронежилеті, озброєний військовою гвинтівкою. Цей самий корабель восени помітили біля морських вітрових електростанцій та іншої критичної інфраструктури неподалік Бельгії та Нідерландів. Загалом ЗМІ виявили 50 російських кораблів, які мали підозрілі маршрути за останні десять років. 

Посол Росії в Осло Теймураз Рамішвілі у коментарі ЗМІ натомість сказав, що "робота дослідницьких проєктів була координована через дипломатичні канали та відповідала міжнародному законодавству".

  • Про те, що Росія збирає дані про вітрові електростанції Нідерландів і, імовірно, планує вчинити диверсії у Північному морі, щоб пошкодити систему енергопостачання країни, заявив нещодавно директор військової розвідки Нідерландів (MIVD) Ян Свілленс
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