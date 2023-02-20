Росія може вчинити диверсії на енергооб'єктах у Північному морі, - військова розвідка Нідерландів
Росія збирає дані про вітрові електростанції Нідерландів і, імовірно, планує вчинити диверсії у Північному морі, щоб пошкодити систему енергопостачання країни
Про це заявив директор військової розвідки Нідерландів MIVD Ян Свілленс, цитує NOS.
За його даними, декілька місяців у Північному морі зафіксували російський корабель. Він намагався збирати дані про вітрові електростанції.
"Це було вчасно виявлено і з цим вчасно впоралися", - наголосив Свілленс і додав, що судно перенаправили.
Розвідник зазначив, що загроза для Нідерландів набагато менша, ніж здається на перший погляд. Проте Росія також була зацікавлена й у картографуванні інтернет-кабелів і газопроводів.
Наразі розвідка веде підготовчі дії до заворушень і саботажу. Також попереджають про можливий таємний напад на інші важливі об'єкти, наприклад, на об'єкти постачання питної води.
- 10 лютого міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Йеттен заявив, що країна нині незалежна від російського вугілля, нафтопродуктів та сирої нафти.
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