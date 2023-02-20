Росія може вчинити диверсії на енергооб'єктах у Північному морі, - військова розвідка Нідерландів

Про це заявив директор військової розвідки Нідерландів MIVD Ян Свілленс, цитує NOS.

За його даними, декілька місяців у Північному морі зафіксували російський корабель. Він намагався збирати дані про вітрові електростанції.

"Це було вчасно виявлено і з цим вчасно впоралися", - наголосив Свілленс і додав, що судно перенаправили.

Розвідник зазначив, що загроза для Нідерландів набагато менша, ніж здається на перший погляд. Проте Росія також була зацікавлена й у картографуванні інтернет-кабелів і газопроводів.

Наразі розвідка веде підготовчі дії до заворушень і саботажу. Також попереджають про можливий таємний напад на інші важливі об'єкти, наприклад, на об'єкти постачання питної води.